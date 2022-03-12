影集《初擁》昨(11日)傳出到苗栗縣南庄「神仙谷」拍攝取景時，一名攝影師和收音助理在收工時不慎墜谷，緊急搶救送醫後仍宣告不治，造成兩死憾事，對此，製作該影集的多曼尼昨晚發聲明悲痛證實此事，表示：「我們失去兩位優秀的好夥伴」，女主角姚愛寗也回應：「願雄爺和阿祥能一路好走，很抱歉讓你們用生命換來提醒，但願這份提醒的重量能真正帶來改變！」

《初擁》劇組昨在苗栗神仙谷拍攝收工時，突傳出攝影師和收音師墜谷意外，送醫搶救後不治身亡，對此，南庄鄉公所透露，該劇組事先有發公文申請，於3月10日15日共6天在當地進行拍攝工作，並通報工作人員共60人、技術人員10人、演藝人員10人，計80人，公所當時回應希望不得破壞當地景觀，注意安全，上月劇組也到當地拍攝過一次，這回再訪據說是為了補畫面，未料發生意外。

姚愛寗發黑底文。（圖／翻攝自ipipy20000 IG）

對此，多曼尼劇組昨晚在臉書悲痛發聲明表示：「劇組今（11）日，攝影師與收音助理於收工時不幸發生意外憾事，我們正全力協助家屬處理後事，非常沉痛這突來的意外讓我們失去兩位優秀的好夥伴，感謝媒體與各界的關心，懇請各位給予劇組一些時間與空間，我們將盡全力陪同家屬處理後續事宜，也在此致上深深的哀悼。」

多曼尼發聲明。（圖／翻攝自多曼尼家族臉書）

繼男主角炎亞綸發文開第一槍要求停工後，姚愛寗也發黑底文表示回程收工時才得知兩位工作人員發生意外，「短短的拍攝期間就能感受到你們對拍片的熱情，發生這樣的意外沒有人可以接受，但也沒有人可以置身事外，希望藉由這次的事件，能夠讓大家正視『拍片安全』問題」。

王柏傑回應。（圖／中時資料照片；翻攝自pochiehwang IG）

姚愛寗進一步說，過去總覺得自己渺小微不足道，常妥協於不平等待遇，如今她明白妥協有可能默許讓工作人員在風險中工作，「每一個環節都不應該隨便」，王柏傑聽聞此事回應，在IG限時動態傷心回應：「我不會忘記你在現場一直提醒我，打的用力表情還是要帥，扛一整晚的攝影機只為了我們動作好看，謝謝你雄爺，您辛苦了，一路好走。」