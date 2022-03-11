大S宣布再婚大7歲的韓國前男友具俊曄，對此，身為前夫的汪小菲始終沒有對外發聲，僅在微博簡介寫下：「希望玥兒每天都開開心心的」，道出為人父的心聲，近來現身美食直播時，被網友抓包疑似P圖，遭酸根本再蹭前妻大S熱度。

大S宣布再婚後，一舉一動受到各界關注，前婆婆張蘭更在直播中點名思念大S，並強調只有一個兒媳，不過前夫汪小菲則低調不做任何回應，直到昨（10日）在自家餐廳「麻六記」抖音直播，才首度公開露面，不過全程都扳著一張臭臉，也不說任何一句話，場面可說是相當尷尬，不過卻被眼尖網友抓包背景疑似P圖之外，連影片似乎也是預錄，被狂酸根本在蹭大S熱度。

汪小菲直播被網友抓包背景疑似P圖，連影片似乎也是預錄。（微博）

有台灣第一狗仔之稱的葛斯齊，日前上節目爆料汪小菲和小女友張穎穎疑有「家法」約法5章，其中一條要求汪小菲酒後不能懷念舊愛，被發現的話會被罰500萬人民幣，相當於2244萬台幣，近來汪小菲近日接到媒體致電詢問時，才聽到「熙媛」二個關鍵字就秒掛電話，拒絕回答與前妻有關問題，被推測可能與此事有關。

至於無預警閃婚而惹火S媽的大S，母女倆陷入冷戰已達數日，不過S媽嗆完新女婿「搶我女兒」後，坦言仍是自己孩子，依舊是最親的親人，態度似乎逐漸軟化，也讓這場家庭風波出現轉圜餘地，對此，被詢問母親是否已經氣消的小S，僅簡短回應：「應該吧」，語氣中仍略帶無奈。