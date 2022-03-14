從吉卜力成立後，鈴木敏夫一直是高畑勳、宮崎駿兩位動畫大師重要的左右手。吉卜力起初的三份作品《天空之城》、《龍貓》、《螢火蟲之墓》在票房表現上並未特別亮眼，直到1989年上映的《魔女宅急便》票房成績達21億日圓，奠定了吉卜力的口碑。

而鈴木敏夫從高畑勳身上習得動畫製作人的要領後，便在1991年上映的《兒時的點點滴滴》起，開始擔任吉卜力長篇劇院動畫的製作人。2014年3月鈴木敏夫宣佈不再從事吉卜力的動畫製作人，專注在吉卜力內部的管理。