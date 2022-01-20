浩角翔起、籃籃、8點檔女主角廖苡喬與職人帶大家體驗養殖文蛤。（民視提供）

民視《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃以及8點檔女主角廖苡喬帶大家體驗養殖文蛤，開場籃籃和廖苡喬扮成蚌殼精逗趣登場，搞笑場面讓職人夫婦也戴著大蚌殼一同出場，職人李宗燦為雲林區漁會3屆比賽的3連霸，他出產的文蛤更有「不稀釋雞湯（煮清水變雞湯）」的美稱。職人提到今天將帶大家體驗採收、分級、分級再分級、最後才能吃到海中雞湯的文蛤。

在中場休息的時候，浩子偷偷跟廖苡喬爆料製作人之前對她的五顆星好評，稱讚她節奏順暢、充滿好奇心、更重要的是聲線好聽，整體讓人「很舒服」，赤裸裸的告白讓苡喬聽得臉紅心跳，一群人在瞎起鬨的同時，製作人在一旁慌張的表示：「今天日子應該會很難熬。」場面嗨翻全場。

在做第2次篩選分級時，廖苡喬覺得老闆夫婦一起搖篩網象徵著「夫妻同心」，一聽到關鍵字的浩子立馬又cue出製作人來示範，阿翔還稱兩人正在「戀戀台西線」。後來籃籃在做細分的時候，老闆娘在籃籃身後擺出環抱的浪漫姿勢，讓浩子又馬上cue「廖雄」CP示範，沒想到廖苡喬把篩過的文蛤又到回去沒篩過的籃子裡面，浩子逗趣的說：「她還想繼續搖啦！」後來在問苡喬感想的時候，她說：「很有默契，沒有讓我很出力。」最後職人帶大家品嘗完「不稀釋雞湯」後也畫下了完美的句點。