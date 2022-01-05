美國勞工部周二（4日）公布職位空缺和勞工流動率調查（JOLTS）顯示，美國去年11月離職人數突破新高，而整體職位空缺人數雖略為下滑，但仍超過千萬。

數據顯示，11月自願離職人數攀升至453萬人，較10月增加8.9％，並高於9月的436萬人水平。11月離職人數占就業總人數的比率為3％，與9月相同。

11月職位空缺為1056萬個，低於市場預期的1100萬個與10月的1109萬個。去年11月職位空缺率為6.6％，低於10月的7％，但遠高於先前月份水平。