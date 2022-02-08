《地球重生》找來諾拉艾妮詹德領銜主演到地球出任務的太空人。（采昌提供）

由《明天過後》、《2012》全球知名億萬災難鉅片名導羅蘭艾默里奇（Roland Emmerich）新片《地球重生》（Tides）被譽為媲美《遺落戰境》融合《星際效應》與《瘋狂麥斯》，由《惡靈古堡》製作公司震撼打造，帶領觀眾踏上一段讓人屏息的科幻之旅，旅程中更充滿多處驚訝的曲折，通往一個人類未來岌岌可危的獨特世界。

全片透過獨特的反烏托邦世界，展現出殖民主義、剝削、地球掠奪、氣候崩壞、父權終結，以及人類不屈不撓的生存意志等主題，更清楚向觀眾展現人類在氣候災難後，如何從根本上適應嶄新的環境條件。製作人菲利普特勞爾（Philipp Trauer）表示：「片中將有兩個倖存群體在相互抗衡，一方是高度文明、技術含量高的命運共同體，另一方是獵人與採集者的原始社會，他們已經適應荒涼世界的生存條件，並持續發展當中。電影並不會說教化地看待這些主題，而是將它們嵌入到令人興奮與扣人心弦的生存鬥爭當中。」

場景聚焦在已經荒無的地球，許多土地更化為一望無際的水與泥濘。劇組原希望盡可能地在原始的沼澤與泥濘地拍攝，但卻遭遇許多困難，尤其想要在自然保護區拍攝是不可能的任務，這也讓另一位製作人湯瑪斯沃布克（Thomas Wobke）感嘆：「我們被迫搬到工作室，在那裡重建出泥濘，可以讓我們隨意地淹沒它們。我們甚至建造一個巨大的水盆，雖然過程耗時又費力，但卻可以完美地控制工作環境，而不是任由大自然擺佈。」為讓演員群事先作功課，在正式開拍前3天，確實讓大家在原始的泥濘中進行排練。

製作人菲利普並回憶：「團隊在最短的時間內變得非常接近，真實的場景體驗也真的讓我們聯繫在一起。一起體驗泥濘的外觀和感覺，是一件很棒的事情。」除了場景用心打造，《地球重生》也找來近期以《活屍大軍》累積知名度的諾拉艾妮詹德（Nora Arnezeder）領銜主演，更獲得製片人高度讚賞：「她正是我們想像中女主角的模樣，並已經將自己完全沉浸在這個要求很高的角色當中。」不僅如此，劇組也找來以影集《冰與火之歌：權力遊戲》而享譽全球的伊恩格雷（Iain Glen）詮釋反派角色，展現截然不同的演技。

台前幕後的優秀團隊，也讓該片在柏林影展世界首映後獲得口碑盛讚，更榮獲「德國電影獎」最佳配樂、最佳美術設計、最佳化妝、最佳視覺特效等四項大獎，並接連再度獲得「巴伐利亞電影獎」最佳導演、最佳攝影雙料大獎，以及「納沙泰爾國際奇幻影展」觀眾票選大獎等諸多獎項肯定。電影將在本週五（11日）於全台震撼上映。