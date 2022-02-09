禾浩辰在劇中大露好身材。（羚邦集團提供）

禾浩辰在劇中佔據蔡凡熙的家。（羚邦集團提供）

禾浩辰裸露畫面大公開 蔡凡熙讚「胸肌與乳頭都非常漂亮」。（羚邦集團提供）

由禾浩辰、蔡凡熙主演的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》，上週日(2／6)首播備受好評，myVideo平台衝上戲劇排行第一名。今幕後花絮「養眼裸露篇：肉！給我肉！」首度曝光，不僅可看到禾浩辰幾近全裸的肉色畫面、還有男神出浴的性感樣貌，蔡凡熙對此篇花絮非常盛讚，表示禾浩辰的胸肌與乳頭都非常漂亮，「我很愛戳禾浩辰的胸肌，希望觀眾在看劇的時候可以多多截圖禾浩辰的胸肌發到社群軟體上，並且TAG他，讓全世界都看到他的胸肌。」

禾浩辰與蔡凡熙相識多年感情極好，上週開播後兩人與劉主平在社群平台直播與觀眾互動，玩起支援前線的遊戲，被問到「最近抱著睡覺的東西？」兩男更無視女主角劉主平，互拿對方的抱枕，劉主平則是抱著自己的寵物貓咪賣萌，蔡凡熙不甘示弱表示自己也是抱著人魚寵物，讓觀眾留言起哄要蔡凡熙示範平常如何抱人魚寵物，沒想到下一刻他馬上出現在禾浩辰身邊把他攬牢牢。遊戲結束以蔡凡熙與劉主平獲勝，要對輸家禾浩辰下指令懲罰，蔡凡熙一秒下達禾浩辰脫衣服的命令，禾浩辰卻露手臂說可以露「硬硬」的地方，蔡凡熙馬上反應表示不想脫也沒關係，要禾浩辰把衣服掀起來套在頭上，「遮住臉沒關係因為沒人想看他的臉」，讓觀眾馬上告狀要禾浩辰去「處理」他，禾浩辰隨即衝到蔡凡熙身邊對他抱緊處理，哥倆好的互動讓粉絲超開心。

養眼花絮不僅有禾浩辰的吸睛身材，還有蔡凡熙離張碩航下體最近的距離，劇中蔡凡熙總是被欺負，終於在游泳比賽時忍不住張碩航的嘲諷，起身反抗脫下張碩航的泳褲。蔡凡熙表示難得有機會光明正大脫別人的褲子，會好好把握機會，沒想到拍攝時因為張碩航泳褲太緊了，蔡凡熙脫了超過10次才成功，當蔡凡熙終於扯下，眾人開玩笑說是張碩航太大卡住脫不下來。而張碩航透露這是第一次被男生脫褲子，而且蔡凡熙把泳褲往下扯掉之後，臉部正面對著離小碩航超近，有點害羞。

《我家浴缸的二三事》2／6起每週日晚上8點於東森戲劇台首播，2／6起每週日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD／Hami Video播出，2／7起每週一中午於myVideo播出。