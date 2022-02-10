禾浩辰、蔡凡熙合作《我家浴缸的二三事》。（羚邦集團提供）

《我家浴缸的二三事》兩位男主角禾浩辰、蔡凡熙昨（9日）上蝦皮直播節目《蝦皮娛樂線》作客，本來就是好友的他們，這次破天荒演出有如現代版的「人魚王子」故事。禾浩辰在訪談中自曝，曾經種過男籃球隊隊友「草莓」。

《我家浴缸的二三事》是孬孬高中生撿到霸氣美男魚所展開的奇幻喜劇，不過提到「人魚前輩」鍾麗緹，蔡凡熙居然不認識，讓眾人驚呼原來這就是代溝。本來身材就很好的禾浩辰，還特地事前訓練，讓腹肌更加明顯。即使過年期間他還是有維持住腹肌，休假後趕快去健身房報到。

《我》劇的故事以高中校園環境為背景，禾浩辰自曝，待過籃球隊的他，曾在高中時種過男籃球隊隊友「草莓」。他笑說：「在午休的時候突發奇想就做了，那個隊友長得很像史瑞克，我就在他下巴種草莓。」蔡凡熙則說，自己高中時做過最瘋狂的事，是猜拳輸了後，吃掉了一整盒寵物肉罐，直呼：「味道超噁！」

本來就是舊識的他們，在知道對戲的人是彼此的時候，都覺得「很放心」。其實他們也有不少共通點，出道作都與九把刀有關，禾浩辰是拍攝九把刀原創愛情小說《等一個人咖啡》電影版，蔡凡熙則演出九把刀第二部電影導演作品《報告老師！怪怪怪怪物！》。兩人也都在九把刀電影《月老》中演出。九把刀更對此笑說：「《月老》的排氣管CP是《我家浴缸的二三事》劇的前傳！」更驚嘆禾浩辰在《月老》中被燙到的地方，在《我》劇中起了非常驚人的變化，「變成魚尾了！？」

當初劇組在墾丁拍攝深海場景，蔡凡熙說：「但那時候我中耳炎，拍得很不舒服，撐到受不了的時候舉手跟工作人員求救，總共拍了12次。」粉絲也call in問他：「有沒有機會練成禾浩辰的身材？」讓蔡凡熙說：「是打電話來嗆我的是不是？沒機會啦！」