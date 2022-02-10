日本神道教的大國主夫婦履行承諾、承擔責任，為平民百姓提供「相愛容易相處難」借鏡。（圖由世界宗教博物館提供）

台灣各大月老廟牽起美好姻緣。（圖由世界宗教博物館提供）

在世界宗教博物館6樓特展室展出的「神隊友巴士」特展，滿滿浪漫氛圍。（圖由世界宗教博物館提供）

「花現初心區」以浪漫的花語色紙摺出愛心，相當受到年輕人喜愛。（圖由世界宗教博物館提供）

2022年西洋情人節腳步近，規劃好要去什麼地方，向另一半表達情意了嗎？或是想在今年脫單、求姻緣的有情男女也看過來！位於新北市永和區的世界宗教博物館正展出「神隊友巴士『愛戀←→婚姻』線．世界愛神請帶路」，來一趟人生的戀愛之旅，浪滿指數破表，即日起到2月20日還可獲得台灣各地月老廟的姻緣小物，由神明助攻，早日和「對的人」喜相逢。

世界宗教博物館教育推廣組主任王乙甯表示，從戀愛到婚姻，就像是人生的一趟未知之旅，有的人找到一生摯愛的伴侶，也有人仍在茫茫人海中尋覓意中人。戀愛之路不僅需要「人間」神隊友相互扶持，更需要「天界」神隊友的祝福相伴。不論身處哪一個階段，希望脫單、保佑戀情順利長久、祈求婚姻美滿幸福，甚至斬爛桃花，在「神隊友巴士」特展中，都能找到專屬的守護愛神。

歡迎來世界宗教博物館搭乘「神隊友巴士」！展覽由巴士之旅發想，從5個站牌景點出發，延伸到神隊友應具備的5大特質，更集結世界各地不同宗教、文化中的愛神，有愛神母子檔維納斯、邱比特，在台灣最受歡迎的愛神月老，印度神話中的愛神伽摩，來自日本的大國主夫婦，馬雅神話中的繁衍之神伊雪爾，一次了解各國有趣的愛情神話人物、愛戀之神及求子助孕的神明。

有趣又好玩的5大互動區不容錯過，「金句留言區」，分享獨有的愛情箴言。「千里傳情區」，在樹屋中寫下名信片，投入不同課題的姻緣信箱中，由博物館為您傳情；樹屋外，搭配數位科技，可求到傳說相當靈驗的台中樂成宫姻緣籤詩。「花現初心區」，以浪漫的花語色紙摺出愛心，讓人瞬間少女心噴發。「心心相印區」，用代表豐足的福槌蓋下心型印記，留下愛的記錄。「編織愛河區」，以不同顏色的毛線編織出專屬的愛情線，沉浸在愛情為生命帶來的感動，最適合情人節到場享受愛情魔法的浪漫氛圍。

館方準備台灣各地月老廟的姻緣小物，包括：月老尊神加持過的姻緣紅線、霞海城隍廟的平安符、台中樂成宮的姻緣瓶、台南大觀音亭興濟宮的月老公姻緣福袋，還有象徵幸福美好的2小瓶解壇城「護身金剛沙」等，要送給購票入館參觀特展的民眾，每種好物數量有限，恕無法挑款，送完為止。