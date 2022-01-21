《再說一次我願意》首映當日即登台片票房冠軍，演員侯彥西昨南下高雄與YouTuber大蛇丸合體，努力謝票與粉絲互動。2人在片中現身時總是帶來歡笑，到了影廳更是「笑果」極佳，不停逗得台下觀眾大笑。大蛇丸獻出電影處女秀，只為自己的表演打30分，認為還有很大進步空間，但對於跳起來親蔡凡熙的橋段很有自信：「我親到他的笑容藏不住！」粉絲更是力捧他為「隱藏版女主角」，讓他開心表示自己是全片「唯二」親到男主角的演員。

侯彥西和大蛇丸在片中飾演蔡凡熙的超強求婚親友團，侯彥西擔任蔡凡熙求婚作戰的貼心總召，大蛇丸則是「女主角替身」，求婚彩排時，大蛇丸披著頭紗、含情脈脈在燈海中朝蔡凡熙走來，不只展現「最萌身高差」，用「指尖吻」為蔡凡熙拭淚，還獻出銀幕初吻，親上對方臉頰，據悉蔡凡熙在拍攝時不停笑場，大蛇丸強調自己沒有笑，演的非常投入，還故意開玩笑：「他（蔡凡熙）一直笑，我不知道他在笑什麼，是甜蜜的感覺、幸福的味道嗎？」

有觀眾舉手問大蛇丸吻蔡凡熙的感覺，大蛇丸立刻說：「蔡凡熙親起來嘴唇相當之軟，帶一點香香的感覺！」立刻被侯彥西吐槽：「你明明是親臉頰！你想要親人家嘴唇吧？」大蛇丸搞笑回：「可能是我夢到親嘴唇。」強調蔡凡熙帶有「淡淡香氣、偶像男子的味道」，一臉回味無窮的模樣引起哄堂大笑。

首度客串電影，大蛇丸認為是很新奇的體驗，尤其戲份都是戶外夜戲，「回想拍攝當天，夜黑風高、山上特別冷，冷風吹過片場的初體驗是無法言喻。」坦言很開心能有演出機會，直呼下次不能再是客串，「我現在的志向是什麼？我就是要挑戰下一個不是客串的電影！」他還現場直接問觀眾：「大家覺得我演得怎麼樣？」粉絲一致大聲回應：「超可愛！」讓他鬆了一口氣，也不忘呼籲粉絲：「（我）第一次出演的客串電影，衝起來！」