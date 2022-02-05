禾浩辰輕鬆扛起蔡凡熙。（羚邦集團提供）

女主角劉主平。（羚邦集團提供）

主創團隊大合照，監製潘瑋翎（左起）、導演張熙明、蔡凡熙、劉主平、禾浩辰、製作人毛穎潔。（羚邦集團提供）

三人今天出席茶敘。（羚邦集團提供）

蔡凡熙劇中為了救禾浩辰，抱起他直喊快不行了。（羚邦集團提供）

蔡凡熙、禾浩辰劇中有許多近距離接觸。（羚邦集團提供）

禾浩辰、蔡凡熙、劉主平今天為主演的劇集《我家浴缸的二三事》開工造勢，3人一出場就祝大家開工大吉、荷包賺滿滿、劇集收視長紅。

該劇是改编自日本漫畫《Orenchi No Furo Jijo》的14集真人劇集。羚邦集團經歷3年半的製作過程，終於把這部最養眼的療「浴」喜劇完成，劇集將於6日每周日晚上8點於東森戲劇台首播，晚上10點於KKTV、Line TV等播出。

製作團隊加入許多在地化元素，完全跳脫原著漫畫，開啟不同視野，盼能在疫情期間帶來更多歡樂與希望。從釋出的預告與花絮中常見觀眾笑開懷的留言：「禾浩辰與蔡凡熙的喜劇節奏好合拍」、「人魚的身材很好，看這部戲配飯可以多吃好幾碗」。今加碼釋出影音片段：「人魚哥教你練人魚線」及「甜蜜同居生活篇：相愛相殺畫面大放送」花絮，展現禾浩辰與蔡凡熙戲裡外的真實樣貌。

劇中禾浩辰與蔡凡熙難兄難弟，互相解救彼此遭遇困難的時候，其中蔡凡熙遭遇死亡車禍，禾浩辰一把將他公主抱起來，並使用人魚特殊能力將蔡凡熙從死亡邊緣拯救回來。禾浩辰透露蔡凡熙是他第一個公主抱的男生，真的有點份量，也因為蔡凡熙的身高很高，抓起來有難度，「蔡凡熙真的太瘦了，抱起來都是骨頭不舒服。」

活動現場，禾浩辰與蔡凡熙也重現公主抱畫面，禾浩辰直接輕鬆將蔡凡熙一肩扛起，還笑說自己在送瓦斯，輪到蔡凡熙時他很努力將禾浩辰抱起，卻僅支撐3秒就放手，讓禾浩辰道歉表示自己過年吃比較多。

在劇中禾浩辰因飾演人魚，不懂如何拿捏人與人之間的距離，與蔡凡熙感情好所以有很多即興發多空間，有場戲是禾浩辰肚子餓，要去叫蔡凡熙起床，使出磨蹭功從頭磨到腳，也不會特別避開重點部位，讓兩人頻頻笑場，蔡凡熙笑說：「有時候有癢癢的感覺。」

蔡凡熙加碼爆料禾浩辰私底下很愛「動手動腳」，常互相「摸來摸去」，禾浩辰笑說：「會互相摸彼此沒有的東西，我摸他的肥肉，他摸我的肌肉。」禾浩辰在劇中也常常語出驚人，要幫蔡凡熙追女生卻直接跟女主角劉主平說：「你要不要跟龍杰（蔡凡熙飾演）交配？」讓劉主平驚呼要馬上報警。