高雄燈會，出現一隻可愛的「愛虎」，手比愛心迎接觀眾。（紙風車劇團提供）

虎年高雄燈會，出現一隻可愛的「愛虎」，不管是手比小愛心，斜躺在小山坡上，或是拿著弓箭，化身成愛神邱比特，各種模樣讓觀眾搶著拍照，這是出自紙風車創辦人李永豐的策畫。

李永豐本身屬虎，今年又正好是虎年，他表示，「愛虎」一定要夠大，線條簡潔，才能吸引觀眾的目光，「看了近百張的設計圖稿，調整姿勢、表情，連皮膚的顏色都是確認再三，就是為了給所有的觀眾一個最簡單而直接的溫暖。」

紙風車過去有不少製造大型玩偶的經驗，這次愛虎共用了600公斤的強化尼龍布，並運用電腦3D建模，切割共50片車縫組成。結構之內包含20馬力的鼓風機24小時充氣，4分半鐘即可充氣完成，為了對抗戶外多變的氣候及風力，在舞台底下還增加9噸的石墩加以固定。

此外，燈會現場除了愛虎，本周開始還有認識海洋污染的展覽活動，包括「海之污」迴轉壽司，以及關心海洋暖化的「北寂熊」。展期至2月28日。