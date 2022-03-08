「2022桃園鐵玫瑰熱音賞」 今在桃園展演中心舉辦記者會。（新視紀整合行銷提供）

「2022桃園鐵玫瑰熱音賞」 8日於桃園展演中心舉辦記者會，熱音賞推廣大使「董事長樂團」吉董、「魚丁糸」可田、「滅火器」大正、「1976」阿凱及「八十八顆芭樂籽」阿強共同出席，宣告2022鐵玫瑰熱音賞徵件正式啟動。「董事長樂團」吉董向與會者分享經驗，表示每一個比賽都是累積經驗的好機會，廣告跟宣傳可以用買的，唯有經驗是需要時間的累積，珍惜每一次演出，因為也許台下就有你的伯樂。他建議不要一味地討好評審，把味道做出來、把精神演出來，肢體進去演出的音樂裡，比化任何妝都更好看。

「八十八顆芭樂籽」阿強表示，有時候音樂人只會玩音樂不太善於行銷，也常與當代流行大異其趣，藉由比賽可以認識很多奇葩人物，彼此交流各種想法，期待看到在框框裡跳出框框、但是不無視框框的表現。「1976」阿凱公司旗下的逃走鮑伯與OHAN就是當年擔任評審時發掘的，當時他們都還沒有什麼演出經驗，不過在台上展現很有自信的樣子，很喜歡那個神情。對於參賽者沒有設限，沒有設限是因為永遠會發現驚喜。

「魚丁糸」可田則認為現在數位平台蓬勃發展，卻少了一些直接看現場帶來的感動，近期許多比賽都搬上真實舞台，可以直接透過現場觀看樂團的演出，面對面的感受他們現場的實力，印象也會變得超深刻。「2022桃園鐵玫瑰熱音賞」今年同樣邀請兩大專業音樂品牌｢SONY MUSIC索尼音樂」、｢TMC台灣音協」，為入選團隊設計全系列專業培訓課程，各組前三名也將由金獎團隊打造單曲，並由索尼音樂進行得獎合輯全球數位發行，活動總獎金高達150萬元，報名徵件至5月12日截止。