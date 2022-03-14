郭宇宸（左起）、林煒傑、林暉閔、黃新皓出席《基因決定我愛你》新戲首映。（達騰娛樂提供）

郭宇宸（左起）、林煒傑、黃新皓、林暉閔出席《基因決定我愛你》新戲首映。（達騰娛樂提供）

被喻為今年最期待的類耽美劇集《基因決定我愛你》，3月14日白色情人節首播兩集，林暉閔、黃新皓、郭宇宸、林煒傑、李見騰、黃云歆、葉泓毅等演員14日齊聚新戲首映會；林暉閔現場大爆雷：「這部戲除了是我第一次演耽美劇，也獻出第一次男男吻，而且第一天第一場戲就是拍吻戲！」他還自曝飾演的角色本來是女生，「我今天本來很想穿裙子出場！」並賣關子說若要知道他為什麼是女生，只能鎖定本劇了。

黃新皓與林暉閔在《神之鄉》已合作過，但當時兩人因分屬不同社頭而立場對立、相互討厭，第二次合作竟要從相殺變相愛，黃新皓說上一部戲兩人互動真的不多，片場見面也不講話，入戲到覺得對方很討厭，這次為了投入角色，他就讓自己在這拍攝期間愛上林暉閔，「所以有時候會有人發現我偷親他，因為看著看著常常會忍不住！」

有「最帥乩童」封號的黃新皓，因個性熱心、喜歡照顧人又愛管東管西，在劇組被稱為「里長伯」，林暉閔笑說，就是因為他有這個特質，「就會讓人默默想要依賴過去！」例如去到很多山區、暗的地方，可以問他「乾不乾淨」，「找另一半很適合找這種，特別有安全感！管你的吃住行，還管三魂七魄！」聽得黃新皓忍不住吐槽：「你不是說我是中央空調嗎？我真的無法反駁，因為我真的很像里長伯！哈！」

雖然兩人劇中配對演CP，不過林暉閔的男男初吻竟是給了郭宇宸，他說：「我開拍第一天就拍吻戲，還不是跟黃新皓，是跟郭宇宸！」郭宇宸解釋，因為這場戲是林煒傑的幻想戲，導演原本說借位即可但又要很真，「結果他就火力全開騎上來，我們兩個就在河濱公園的椅子上親來親去！」黃新皓則吃味地說：「當天拍完就有人發片段給我看。我極度不爽！有點二手的感覺！心想如果暉閔跟我拍時沒那麼激烈，我會生氣！」

被問吻技如何？黃新皓笑說：「林暉閔真的滿會親的啦！他可能技巧比較好，我是『器官』比較好，我的嘴脣比較厚比較好親，以前被稱讚過，用過都說讚！」林暉閔則說他原本對於親男生有很多想像，還猜想會不會聞到什麼味道， 「結果親下去第一個感覺是不臭耶！軟軟的，像吃東西的感覺，他們兩人嘴脣都是厚的，親起來都是軟軟的！」至於誰比較好親？「真要說的話，還是選新皓，跟他是深情的吻，但跟宇宸是比較激烈的吻。我比較喜歡深情的吻，但偶爾的激情也是非常重要啦！」

第一次參與戲劇演出的新人林煒傑，目前就讀台灣藝術大學戲劇系。在忙著拍戲、準備畢業製作、還要上課，蠟燭多頭燒的情況下完成了自己第一部戲劇作品。他劇中飾演的是敢愛敢恨積極主動的小李， 林煒傑說：「這個角色跟我本人的個性完全不一樣，很擔心演不好，在看完試片受到工作人員的誇獎後我才安心。」第一次的戲劇代表作就嘗試耽美劇，林煒傑坦承拍攝期間壓力很大，因為第一次參與這樣正式的戲劇演出，有很多現場拍攝的規矩都不懂，最常被導演說的是「不要鼻孔對鏡頭演戲!」，結果為了調整鏡位，下一秒可能就忘詞被罵。

郭宇宸兩年前拍攝了BL劇《2020因為愛你》，飾演的都是比較被動型的角色，這次演出他最難忘的是導演郝心翔挑戰自己的耐心耐力、考驗及磨練兩位新演員，馬拉松式排了12場戲，郭宇宸跟林煒傑到現在回想起來都不知道怎麼度過那一天的，所幸成果出來表現都是好的，讓兩人對郝心翔導演佩服不已。郭宇宸跟林煒傑表示接到班表跟拍攝當天，真的很怕拍不完，加上所有的工作人員都擠在一個房間裡，真是前所未有的可怕經驗。

《基因決定我愛你》已在3月14日情人節中午12點在KKTV、愛奇藝國際版、GagaOOLala等串流平台上架，首播兩集 。日本RakutenTV、美、加、新、馬、港、印尼、泰、菲、印度、澳洲、英、法、德等國也將會陸續上架。