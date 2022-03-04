偶像劇《基因決定我愛你》將在14日起於KKTV、愛奇藝國際版等平台上架播出。製作人辛誌諭（阿BEN）日前熱情邀來將近40位海內外星友錄製推薦影片，希望該新戲能夠受到大眾喜愛。身為劇中男主角的林暉閔，近來正忙著拍戲、宣傳工作，表示心情焦慮又十分期待。

林暉閔說：「BEN哥很拚，找了這麼多人推薦，我越是接近上架時間越是焦慮，我真的很在意大家看了會是怎樣的感覺。」近日有許多藝人看完《基因決定我愛你》10分鐘片花後，分享推薦感言，張鈞甯感性：「他是一個跨越性別的愛，我覺得愛本來就是不應該有任何界線的，所以相信大家去看這個故事的時候，應該可以得到很多不同的感受。」

徐若瑄直言愛的形狀可以分為很多種，「愛的初衷其實是非常簡單的，這部戲青春無敵然後非常熱血，感人可愛。」何潤東則憶起自己與這部影集很有淵源，因為他在2007年曾演出電影版，很喜歡該題材故事，闡述人與人之間的情感、關係，並分享如今人與人之間的關係，跟以前的狀態都不一樣。

何潤東認為在愛情當中的關懷、包容、等待、勇氣等，不是只侷限在於異性上，也會有包含同性，「這也是現在大家比較會去遇見比較所謂緣分的東西，我看了片花覺得很感動，希望觀眾也會有共鳴。」