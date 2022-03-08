達方(8163)綠能產品佈局效益顯現，去年占公司營收比重達32%，達方預估，今年綠能產品占比可望達40%，達方董事長蘇開建表示，今年整體策略著重在內部綜效整合，包括綠能、零組件及鍵盤佈局持續發展，公司營收及獲利朝雙成長方向進行，今年還是不錯的一年。

達方今天舉行線上記者會，由蘇開建、達方總經理蔡耀坤及達方財務長林獻章共同主持，達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，MLCC往高價值產品發展並投資詠業等，隨著併購效益及 產品線逐漸完善，讓達方2021年業績無畏全球新冠肺炎疫情持續延燒強勁成長。

蘇開建表示，達方綠能業務，太宇的車架+達方(電池)電控系統+統達電池+世同組裝已形成新的結構體，我們除了掌握車架跟電池，還掌握電控，可以提供客戶整體解決方案，我們已建立這樣的核心競爭力，帶動產品價值不斷增加，藉由結合集團力量擴張E-Bike業務，雖然受到越南疫情拖累，去年綠能產品占達方營收比重約32%，低於原訂的35%，但整體還在掌握中，預估今年綠能產品營收將成長50%，營收占比將拉升到40%，成為公司今年營運成長主要動能。

在被動元件及詠業部分，蘇開建表示，公司一直努力提升產品價值，被動元件及詠業毛利率不斷提升，今年將持續協助詠業精密天線及壓電產品導入電動腳踏車與NB，台南廠區亦將擴充30%到50%產能，希望幫助詠業規劃下一波成長動能，為集團帶來最大效益。

至於鍵盤業務部分，蔡耀坤表示，今年鍵盤業務因教育NB市場較為保守，整體NB出貨量可能較去年下滑5%，所幸商務NB及電競NB持續成長，有望帶動公司產品組合改善，公司將追求獲利絕對值，預估今年鍵盤占營收比重將降至45%。