貨櫃三雄2月營收盡皆繳出，因工作天數少於1月，三雄2月均呈現月減，但比較之下，長榮2月營收僅較上個月歷史新高微幅下降2.7%，仍寫歷史次高紀錄，而陽明則是終止連20個月增走勢，萬海更大減27%，引起網友「比價」心態，不少人見長榮的亮眼成績驚呼，「今天發現長榮股價快要追加萬海了」、「長榮就要超車萬海了，趕緊換船喔」。

貨櫃三雄中由長榮率先公布2月營收，由於工作天數較少，比1月568.41億元的歷史新高小減2.7%，不過仍年增86.66%，寫下歷史次高紀錄，累計前2個月合併營收為1121.46億元，較去年同期成長93.14%。

陽明則是終止連續20個月營收月增走勢，2月營收332.51億元，月減6.57%，主要受到農曆年節和船期校正影響，整體營運量比1月少，不過供需缺口猶存，運價收入也高於去年同期，2月營收比去年同期成長59.64%，創下單月歷史第五高紀錄。累計前2個月合併營收為688.41億元，年增66.79%。

而萬海2月營收236.79億元，月減27.16%，年增93.08%，為三雄中月減幅最大，主要是航次結算方式，以及營運天數減少影響，不過仍寫單月歷史第五高紀錄，累計前2個月合併營收為561.9億元，年增117.72%。

隨著貨櫃三雄2月營收全部出爐，比較之下，長榮為營收月減幅最小的公司，引發許多網友熱議，不少人認為長榮股價越來越接近萬海，營收繳出不俗的成績，不排除未來股價超越萬海，「在不久的未來，長榮就要超車萬海了，趕緊換船喔」、「長榮本來就最強的」、「今天發現長榮股價快要追加萬海了」、「長榮委屈了」、「結論：長榮最強」、「萬海長榮，大哥準備換人做」、「下禮拜五前長榮正式超船萬海」。

觀察貨櫃三雄11日股價，長榮、陽明同步上漲，早盤開高後回落平盤震盪，隨後近午盤時開始走高，終場長榮小漲4元，收在每股160元；陽明小漲1.5元，收在125.5元；萬海則小跌1.5元，以175元作收。

工商時報報導，法人指出，由於萬海專營亞洲線，2月遇上農曆春節期間，合併營收月減才會高達約27%，為貨櫃三雄之最；而月減幅最小的長榮，則是因為新增運力的利多，以及歐洲線占比較高的原因，2月營收減幅才相較萬海、陽明緩和。

從歷史經驗推估，萬海因股本小、籌碼穩，股價一直以來是三雄中最高，通常比長榮多30到50元，而長榮又比陽明多10到20元；萬海去年一度股價超出長榮120元，但這並不是合理價差。