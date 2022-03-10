大陸國家衛健委10日通報，根據統計3月9日全天的31個省市與新疆生產建設兵團報告，合計新增本土確診病例402例，再加上新增本土無症狀感染者435例，其中最主要分布於吉林省與山東省。再回顧3月6日本土新增「214＋312例」；3月7日本土新增「175＋330例」；3月8日本土新增「233＋322例」等數據，大陸本土新增感染者已連續4天超過500例。

在9日新增的本土確診402例的區域主要分佈中，吉林省佔165例，其中吉林市134例、長春市23例、延邊朝鮮族自治州7例、松原市1例；另外山東也有66例，其中青島市56例、威海市7例、淄博市2例、煙台市1例；甘肅66例，其中蘭州新區40例、蘭州市19例、白銀市7例。

而在新增本土無症狀感染者435例的位置分佈上，最大宗也仍來自吉林省有179例，其中吉林市149例、長春市25例、延邊朝鮮族自治州5例；其次是山東的112例，其中青島市91例、威海市14例、淄博市6例、煙台市1例。

另外還有上海76例，其中閔行區23例、嘉定區16例、浦東新區9例、松江區9例、徐匯區6例、靜安區3例、黃浦區2例、楊浦區2例、寶山區2例、長寧區1例、普陀區1例、虹口區1例、奉賢區1例，以及雲南22例均在德宏傣族景頗族自治州。