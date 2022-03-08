歐米茄（OMEGA）發表2022年全系列腕表作品，其中最大的亮點是一款可深潛至6000米的Seamaster Planet Ocean Ultra Deep腕表，是OMEGA 將三年前贊助探險家Victor Vescovo萬米海溝深潛計畫所研發的Ultra Deep腕表全新量產上市，另旗下各經典系列腕表也換上繽紛多彩的表盤，其中又以綠色表盤最受矚目。

歐米茄可深潛至6000米的Seamaster Planet Ocean Ultra Deep腕表，圖為以5級鈦金屬打造的旗艦款。（OMEGA提供）

2019年，OMEGA贊助探險家Victor Vescovo的五大洋深潛探險計畫，潛艇搭載OMEGA研發的Ultra Deep腕表深潛至全球五大洋最深處馬里亞納海溝，不僅以10935米的深度打破人類最深潛記錄，也寫下腕表潛至萬米深海待了12小時仍完好如初的傲人新頁。

歐米茄Seamaster Planet Ocean Ultra Deep腕表，採用最新研發的O-MEGASTEEL不鏽鋼打造，可深潛至6000米。（OMEGA提供）

為了慶祝這次偉大的壯舉，OMEGA決定量產這款Ultra Deep腕表，並一口氣推出7款作品，包括以5級鈦金屬打造的旗艦款和6款不鏽鋼款，表徑45.5mm，厚度為18.12mm，比2019年下潛至萬米的Ultra Deep原表的28mm還要薄，搭載8912機芯，以及搭配可以能承受7.5噸水壓的藍寶石水晶玻璃，另有特製旋入式防水表冠、防緩衝缺口的Manta表耳、各色陶瓷表盤，5級鈦金屬底蓋以鐳射鐫刻海馬聲納圖騰，見證了人類挑戰最深潛的冒險之旅。

Ultra Deep不鏽鋼腕表採用最新研發的O-MEGASTEEL不鏽鋼打造，拉力比傳統不鏽鋼高上兩倍，硬度則是300維氏硬度，比不鏽鋼還要提升40至50%，不僅更加持久堅固，且可抗磁性、耐水壓、耐腐蝕，外觀也更淨白明亮。

歐米茄熱銷款Seamaster海馬潛水300米腕表今年換上軍綠色表盤，令人驚豔。（OMEGA提供）

熱銷款Seamaster海馬潛水300米腕表今年換上新色，一款水波紋軍綠色表盤最是讓人驚豔，搭載8800機芯。Aqua Terra同樣換上繽紛新色表盤，包括砂岩紅、番紅花黃、赤土、海藍、湖水綠等，有38mm和34mm 兩種尺寸。

歐米茄為Aqua Terra換上繽紛新色表盤，充滿活力。（OMEGA提供）

Constellation星座系列也有新表情，以各色陶瓷表圈搭配各色表盤，另有採用天然砂金石表盤的奢華版女用鑽表，有藍色、綠色與紅色三色砂金石表盤，由於每只表的石材紋路都不相同，皆是獨一無二之作。

歐米茄今年大膽玩色，賦予Constellation星座系列新表情。（OMEGA提供）

歐米茄Constellation星座系列推出綠色砂金石表盤的奢華鑲鑽女表。（OMEGA提供）

OMEGA不僅挑戰深潛，也挑戰登月，經典Speedmaster登月表推出8款新作超霸57’腕表，搭載升級版9906同軸擒縱大師天文台認證機芯，因是手動上鍊機芯，表殼更加纖薄，厚度不到13mm，其中有兩款採用Moonshine金表殼，一款為Moonshine金表盤，一款是今年最夯的PVD綠色塗層表盤，藉此向人類登月壯舉致敬。