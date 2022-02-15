百達翡麗（Patek Philippe)近來話題不斷、聲勢起漲，多款熱門表款更是全球搶翻，為了提供消費者尊榮優質的服務，百達翡麗攜手台灣老字號名店「寶島鐘錶」在台北東區打造全新形象店，為慶祝新店開幕，店內展售多款年度腕表作品，其中不乏具收藏價值的限量腕表，開幕期間已吸引不少表迷前往朝聖。

百達翡麗東區全新形象店的VIP室猶如歐洲富豪貴族的客廳，提供私密的賞表空間。（Patek Philippe提供)

這兩年疫情肆虐重創全球零售市場，但百達翡麗的人氣不減反增，不僅持續研發新作品，且大舉擴張營業規模，攜手「寶島鐘表」在台北東區打造形象大店。「寶島鐘錶」早於1995年即與百達翡麗合作，雙方已有近30年的情誼，寶島鐘錶總經理陳瑪蓮說：「我們銷售手表，是以服務為本。」，提供顧客完善的售後服務，是寶島鐘錶的核心經營理念，也是百達翡麗百年來執著堅守的品牌精神，因而促成雙方攜手打造形象店。

百達翡麗東區全新形象店的VIP室猶如歐洲富豪貴族的客廳，提供私密的賞表空間。（Patek Philippe提供)

百達翡麗形象店融入與全球形象店同步的店裝設計，咖啡色大理石材、復古黃銅金屬搭配暖色調的鳥眼楓木和印度玫瑰木，充滿了藝術氣息，並細節上妝點百達翡麗代表性的卡勒卓華十字標誌，營造既尊貴又溫暖的賞表氛圍。

百達翡麗台灣總代理總經理劉志塽、寶島鐘錶總經理陳瑪蓮、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒和寶島鐘錶營運副總張為宗，為新店開幕剪綵。（Patek Philippe提供)

除了展售鑑賞區外，提供VIP私密鑑賞空間的VIP室猶如歐洲貴族富豪的書房，入口牆面的建築壁掛畫，是於1853年進駐日內瓦湖畔的百達翡麗沙龍，是品牌最具代表性的精神地標，讓賓客沉浸在百達翡麗百年製錶的文化精髓裡。

百達翡麗為慶祝新店開幕，展售一款編號5204R-011萬年曆計時碼表，921萬1000元。（Patek Philippe提供)

為慶祝新店開幕，百達翡麗推出三款最具代表性的年度佳作，

百達翡麗編號5236P-001萬年曆腕表，並列顯示萬年曆， 美感閱讀性兼具，396萬7000元。（Patek Philippe提供)

其中又以編號5204R-011萬年曆計時碼表最受矚目，由於結合萬年曆與計時碼表兩大功能的腕表向來是藏家趨之若鶩的款式，而這款腕表又是複雜程度更高的萬年曆與追針計時腕表，更是稀有難得，搭載CHR 29-535 PS Q機芯，全新灰色表盤，搭配深灰色小牛皮壓紋表帶。

Twenty~4系列全新作品編號7300/1200-011女表，144萬9000元。（Patek Philippe提供)

編號5236P-001萬年曆腕表則是技術再升級，為了提高萬年曆的易讀性，將星期、大日曆與月份視窗並列顯示，化繁為簡讓技術難度大幅提升，搭載31-260 PS QL全新自動上弦機芯，具備數項微型機械結構上的創新技術，其中有三項特殊設計正在申請專利中，藍色漸變黑色垂直磨砂表盤，視覺上呈現簡潔、和諧且一致的優雅美感。

Twenty~4系列全新作品編號7300/1200-011女表，完美詮釋當代女性剛柔並濟的特質。（Patek Philippe提供)

鎖定女性企業家的Twenty~4系列女表也有新作品，編號7300/1200

-011女表採用辨識度極高的手鐲式金屬鍊帶，獨特的「Dentelle蕾絲鑲嵌」工藝可將表鍊上的兩圈鑽石交錯分布，讓鑽石火光更加奪目耀眼，表殼、表鍊、摺疊表扣皆以玫瑰金打造，搭配玫瑰金色表盤，更添奢華之美。