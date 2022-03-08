郭子將於4月1日在Legacy舉辦演唱會。（祈菩行提供）

郭蘅祈（郭子）開春「有喜」，宣布將於4月1日愚人節當天在Legacy舉辦「不絕於耳」演唱會，原本這場要在去年10月舉辦的新專輯個唱因疫情延期，沒想到甫開心宣布開唱及售票日期後，竟發現演唱會當天竟正巧撞上天后張惠妹睽違7年的小巨蛋演唱會首場。郭子苦笑說：「難得隔了6年要辦個人演唱會，卻跟天后同天開唱，真的上天註定！」把這樣的「巧合」比喻為是「娛人節」，幽默解嘲：「4月1日你不在小巨蛋，就來Legacy吧，都是不絕於耳的好歌，如果沒搶到阿妹的票，或許來Legacy聽我寫給阿妹的〈原來你什麼都不要〉，也是不錯的選擇哦。」

儘管個人演唱會跟阿妹撞期，但許久沒開唱的郭蘅祈，演唱會門票一開賣就傳捷報，對於前期完全沒有「預熱」賣票這件事的郭子感到欣慰，「目前門票仍在熱賣中，請大家多多支持」；而會決定在開春後臨時決定舉辦個唱，郭蘅祈坦言「其實就是一個靈光乍現」，他表示：「這一場原定是去年我生日前後要舉辦，因為疫情拖了快半年時間，剛過完農曆年後準備2022工作計畫時，才想起這場延宕計畫該實行，因此馬上連絡場地時間，一切就天時地利人和都湊齊對上。」

另外一個想要辦個唱的重要原因內藏「洋蔥」，原來每次開唱都會邀爸媽來看自己演出的郭子，考量到父母親年事已高，加上二老體力越來越衰退，希望趁他們還能活動出門聽歌趕緊辦演唱會，完成自己讓爸媽來看演出的心願；不過就在宣布演唱會消息後，郭爸爸上個月身體急速退化，顧及安全加上不想讓兒子分心，郭爸爸決定「缺席」不到現場，郭子遺憾表示：「這幾年我都會讓父母來聽我的演唱會，珍惜參與我的演出。今年本想這是最後一次讓父母來看我的演出，但高齡90幾歲的爸爸上個月突然身體急速退化，加上演唱會時間太長，這幾天討論後決定不要去演唱會給我添亂，只能給我祝福。」

把這場個唱視為自己音樂里程指標性的郭子，宣布要在演唱會上「幹大事」，出道33年從未組過樂團的他，將首度組band「浮花樂團」，首演就獻給這次演唱會！他坦言去年底因一連串live house駐唱演出，讓他對band live表演有新的刺激跟想法，因此興起組團的念頭，笑稱自己越活越年輕：「人家是年輕的時候組團玩音樂，我反而是過了50歲才起心動念想要做這件事，不敢說跟小夥子band一樣活蹦亂跳，但我們這團可以說是各個強中手，年紀雖然沒有比別人輕，但資歷跟演出絕對比其他樂團有看頭。」郭子「不絕於耳」演唱會購票洽i bon售票系統、7-11 i bon便利生活站。