你知道自己是什麼樣的人嗎？週三晚上9點品觀點YT頻道「昕理師療心事」，有一個有趣的心理測驗，幫助大家了解自己的天賦優勢跟魅力在哪裡。

一般人對性格的理解，小時候說「你是個外向的孩子」，聽起來像是種稱讚，可是如果有人說，「你好像比較內向」我們會自動覺得是不是被批評了，內向好像是個缺點，內向聽起來就是害羞、不大方、扭扭捏捏，不敢表達自己的想法，聽起來好像很在社會上難生存。

蘇予昕表示，內向在很多研究中，發現相當多其他性格的人沒有的超強優勢，而第一名內向的朋友，最強優勢就在於傾聽他人，因為內向者比較少表達自己的意見，是屬於比較沉靜沉穩的狀態。

蘇予昕也透露，自己的個性真的比較偏中向，甚至有一點點外向，一開始在唸心理研究所的時候，傾聽這件事情就比其他內向的同學花更多精力。所以內向的朋友，只要找對工作領域，就可以發揮屬於你最獨特的天賦。

另外一個內向型的天賦，是有深沉且獨立思考的能力，其他人可能需要透過很多討論，可是內向人在獨立找資料、鑽研問題的時候，其實是更能夠投入的。

蘇予昕建議，內向型的朋友要經常運用書寫的技巧，因為你比別人更容易靜下來做自我對話，書寫就像是有一個安全的對象，跟你互動的感覺，這個可以幫助內向型的朋友，釐清更多你內心的困惑。

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