台灣便利商店林立，競爭激烈，各家業者紛紛祭出不同活動比拚，有網友發現，最近超商的鮮食掀起和知名餐廳聯名的風潮，只要掛上名店的招牌，就可以賣得比較貴，貼文引起討論，有內行人跳出來點關鍵原因，對商家說是廣告版面，兩邊賺。

一名網友在PTT上發文表示，不知道從什麼時候開始，超商食物開始掀起一股聯名風氣，現在回過頭看，赫然發現幾乎所有開放冷櫃架上的食物都是聯名的，小至飯糰、甜點，大到便當、麵食全部都打著知名餐廳的招牌。

原PO接著說，聯名的食物大概都會名正言順的漲個10至20元左右，像是30元的御飯糰，和晶華酒店聯名竟要價49元，而59元的炒飯，和以烤鴨聞名的喜來登辰園聯名居然要89元。他也在文末發問「有沒有現在超商食物全部都是聯名的八卦？」

貼文一出引起討論，有內行網友點出關鍵原因，「這種買空賣空的，一開始提店名聯名不收錢，等到沒賣那麼好要下架，店家為了廣告又付廣告費，兩邊賺的生意的，基本上賣期間的，等到時間到了要上架就收廣告費」、「對商家說是廣告版面，兩邊賺」、「你才知道行銷學的威力了吧」、「漲價的錢都被拿去給他們了啊」。