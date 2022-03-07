王頌推出單曲〈孤島孤島〉。（黑市音樂提供）

來自花蓮太魯閣族的搖滾新女聲王頌，8歲開始接觸吉他，16歲開始嘗試創作，2022 被黑市音樂延攬加盟，推出全創作單曲，黑市音樂創辦人奧利佛挖掘出王頌低沈聲線裡的搖滾張力、性感低吟，身兼製作人的奧利佛說：「我們一起在王頌的創作中看到女性的陰性美學，22歲的王頌把情慾寫得很美很有力量，她的音樂會成為華語樂壇最性感最危險的聲音。」

王頌的音樂之路深受媽媽影響，媽媽在教會彈吉他演唱，8歲的王頌深深為吉他著迷，主動跟媽媽說想學習吉他，她記得自己能完整彈出的一首歌是〈恰似你的溫柔〉，那種喜悅更確定她想走向音樂的道路。她12歲時跟朋友組團，擔任吉他手，在花東地區演出，起初家人並不反對，但因為演出後開始晚歸，爸媽一方面擔心她的安全，一方面擔心課業問題，反對她繼續參與的演出活動。王頌笑著說她從那時候她就從爸媽的好女兒變成叛逆的女兒，一直跟爸媽保證自己絕對不會染上不好的習慣，直到17歲參加校園歌唱比賽得到第1名，還被報紙報導，恰巧被爸爸看到，爸爸看到王頌對音樂的堅持熱愛，轉而百分之百支持她，陪著她參加不同的音樂比賽。

談起創作，王頌第一個提到的是她的吉他夥伴們。她為自己的電吉他取名「王溫柔」，木吉他則名為「王溫泉」，這兩把溫字輩的樂器是她多年的創作夥伴，一路陪伴著王頌離鄉背井的演出工作，同時也是她音樂創作的核心，目前已經累積近30首作品的王頌說：「不會對未來的事情多做設想，但還是很期待大家會喜歡我的歌」，王頌的最新單曲〈孤島孤島〉3／4在數位平台上架。