俄烏兩國大戰，美國總統拜登派了特使團來台訪問。主要目的在傳達美國對台灣安全的重視及支持。並試圖消解「今日烏克蘭，明日台灣」的疑慮。美國前國務卿蓬佩奧，緊接著訪問台灣。他在一場演講中主張「美國應外交承認中華民國台灣是自由主權的國家」，如果我們官方有正常的思維和邏輯，肯定會抗議。我們要的是美國外交承認中華民國，而不是「中華民國台灣」。這位拿了公關費用的美國平民，真的是吃盡我們中華民國的豆腐。不過對於路線一直傾向台獨的民進黨政府，或許認為是又做了一次很成功的大內宣。

從烏克蘭和俄羅斯的衝突來看，西方國家，特別是美國，遇到真要和俄羅斯動武的時候，立刻回絕。這次對西方國家信心十足的烏克蘭，只有自己看著辦，因為美國人不敢也沒意志力和俄羅斯對著幹。最近，美國人又動用各種媒體，渲染中國大陸就是俄羅斯，台灣就像烏克蘭 。烏克蘭的事還沒搞定，美國人立刻開始操作民進黨喜歡戴帽子的所謂「認知作戰」。把兩岸關係比同俄羅斯和烏克蘭，這真的是很糟糕的一件事。「今日烏克蘭 ，明日台灣」，不就是這樣自己杯弓蛇影搞出來的嗎？

我們生活在台灣的人，都希望西岸能平靜無事，兩岸能交流與繁榮，兩岸人民可以相互貨暢其流、物盡其用地做買賣賺生活，彼此各取所需、各取所用。它的條件必須是「台海維持現狀」，國際也這麼認為。特別是日本，它的百分之七十貿易交通，是由南海，台灣，北上日本各個港口。日本新上任的岸田文雄總理的首任外交部長茂木敏充，當記者問到台灣問題時，他希望「這個問題雙方可以透過直接談判解決」。這是大家疑慮台海有可能變化和衝突時，日本的最大希望和基本立場。

我們似乎應該進一步了解什麼是「台海維持現狀」？或許從北京政府和各國建交的共同聲明中，可以了解到國際間的「台海維持現狀」的意思在那裡？

美國，台灣海峽兩岸中國人都認為只有一個中國，且台灣是中國的一部分，美國政府這一立場不提出異議。

日本，承認中華人民共和國的一個中國原則，對中華人民共和國的立場「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，表示充分理解和尊重。

英國，認知中國政府關於台灣是中國的一個省的立場，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。

俄羅斯，堅持一個中國原則，反對任何形式的台灣獨立，不接受「兩個中國」、「一中一台」，反對台灣重新加入聯合國及其他只能由主權國家參加的國際組織，不向台灣出售武器，俄方理解中方根據「反分裂國家法」為實現國家和平統一所做的努力。

綜合以上幾個重要國家的觀點，基本都同意 「台灣是中國的一部分。理解、承認、尊重一個中國的原則」。

因此，台灣海峽現狀的穩定基礎，就是建立在這樣的一個國際共同的觀點上，說得現實些，台灣如果拋棄中華民國的憲法，走向台獨，就是破壞台灣海峽現狀的穩定。現在民進黨政府，不斷地弱化中華民國的架構和認同，包括企圖修憲廢除考試院和監察院，不斷地從教育、文化、法規、行政系統，向台獨傾斜。特別是官方將「中國大陸」稱為「中國」，這就是非典型的破壞台灣海峽現狀的穩定。

中國大陸對於破壞兩岸現狀，一個中國原則，有它自己的看法，基本如下：廢除或修改中華民國憲法中，關於一個中國的內容，包括修改現有中華民國國號、國旗、國徽、國歌、領土範圍等。進行有關公投，結果是獨立或用其他方式改變台灣現狀。與其他國家建立軍事同盟，容許美國駐軍台灣。否認九二共識，造成統一無望的行為。實行去中國化或文化台獨的方式或行為。

因此，在北京政府的認知裡，台灣海峽現狀，已經被民進黨政府不斷地侵蝕。最令中共傷心的就是，民進黨不接受「九二共識」，動搖「一個中國的原則」。最有意思的是中共寧願台灣當局稱北京為「中國大陸」，也不願被稱為「中國」。因為這種稱呼，就等同是走向「一中一台」。

這次重量級美國平民蓬佩奧稱台灣當局為「中華民國台灣」，基本上是犯了大忌，不過又怎樣？蓬佩奧現在無官一身輕，他怎麼說，沒有人當一回事，也不應該當一回事。

因此維持台海現狀，事實上是有它的一定定義。並不是中共軍艦、飛機等，出現在台灣幾百公里外的防空識別區、或者是保持距離在公海上繞台灣，就叫做破壞現狀。相反地，看在北京政府的眼裡，美國驅使英國、法國、德國、加拿大等派軍艦來南海，在台灣海峽通行，這算不算威脅中國大陸？

現在的世界局勢，現在的台灣海峽，已經不是美國人說了算數！肯定要拿出事實和證據，而不是向自己的盟國和台灣當局，進行「認知作戰」，一再公開宣稱台灣海峽局勢很緊張。事實上，台灣人最懂得中國大陸，台灣人又不是傻瓜。這就是民進黨政府可以騙年輕人和一些資訊不對等的老百姓，說中國大陸要打過來了，我們要買武器要備戰。但是騙不了大多數有生活經驗的台灣人。

因此，台灣是不是烏克蘭？民進黨政府真的還是自己要小心點？不要亂搞所謂「認知作戰」，公開宣稱在台灣找協力作戰份子，搞得像戒嚴令時期的「匪諜就在你身邊」。不要像烏克蘭領導班子一樣，老是向俄羅斯「叫陣」，老是抹黑和壓迫烏克蘭境內的俄羅斯居民。自己在台灣內部製造對立和矛盾，以圖得到政治利益，老是放出和製造美國人會來助戰的空氣和大內宣；老是自我認知，只怕拳頭的日本人會來助戰；自己則不斷地在一個中國的原則下挖牆腳，不斷地試探北京政府的耐性。

這樣再繼續下去，台灣要不落到烏克蘭的下場，也是滿困難的。因此如何維持台灣海峽現狀，有投票權的中華民國公民，恐怕自己也要盡一份責任和義務吧！

（作者為中華戰略學會研究員）

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