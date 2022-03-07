台中市中區興中街1棟集合住宅大樓，6日傍晚發生6死6傷重大傷亡火警，6名傷者中有3人已出院，其中一名54歲鄧姓男子給予全罩式氧氣治療後仍血中一氧化碳濃度過高，且出現呼吸困難，目前收治加護病房觀察；另兩名傷者則分別因骨折以及腰椎受傷持續住院治療中。

台中市長盧秀燕繼7日凌晨到醫院探視傷者，目前也將在上午10點到中國附醫探視，仍在該院治療由高處墜落的男子；中國附醫指出，7日送該院3名傷者，其中50歲男性從高處墜落，送院時意識清醒，惟腰椎及顏面受傷，7日持續急診治療中，將安排住院；另2名傷者分別為50歲男性、47歲女姓都是一般嗆傷，經救治後已離院。

至於送澄清醫院三3名傷者，其中54歲鄧姓男子到院雙手多處撕裂傷、頭髮灼傷以及嗆傷，且血氧偏低，給予全罩式氧氣治療後，因血中一氧化碳濃度太高，且男子表示呼吸困難，目前收治加護病房觀察，意識清楚、暫無生命危險；而另外50歲邱姓男子則是雙耳燒傷、身上多處擦傷、右腳腳跟骨折還有嗆傷，右腳打石膏固定，因血中一氧化碳濃度太高，收住院觀察。

而莊姓68歲女房東於急診治療後，雖然醫師建議住院觀察，但她堅持身上無傷，已於6日晚間辦理自動離院。