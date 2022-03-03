連俞涵一襲白色禮服仙氣十足。（粘耿豪攝）

連俞涵今（3日）一襲白色露背細肩蕾絲禮服出席茶飲活動，優雅又不失性感，雖然穿上「類婚紗」，但她斬釘截鐵地表示，現實生活中對「穿婚紗」完全不會有憧憬，「雖然小時候會幻想能穿上各式各樣的婚紗，不過長大後已經因為工作圓夢了」，這次看到禮服上的綴飾都是師傅一針一線親手縫製，反而激起了她的「手工魂」，笑曝比起穿上婚紗還更想要自己動手做一件。

回想起在《茶金》戲裡穿婚紗被退婚的情節，連俞涵也說：「結婚不是年紀到了就一定要結，有猶豫時就千萬不要衝動，不需要為了別人而委屈自己。尤其是女生，不管到幾歲都要好好愛自己。」更進一步透露感情觀：「我是『麵包大於愛情』、非常熱愛工作的人。不過春天到了特別讓人有戀愛的感覺，沒有伴的人不妨泡杯好茶，忙碌的生活中，一杯茶就能隨時幫你沉澱。」

前陣子剛拍完電影，連俞涵透露目前工作都是屬於短期性，因此多了不少自己的時間，平時除了登山、捏陶外，最近還忙做Podcast節目《山羌閱覽室》推薦大家各類書籍。感情卻是零進度，笑喊自己的「春天」都在作品中綻放，本身也是跟隨大自然，沒特別在追尋這件事，身邊也都沒人追，捏陶因為大家都很專心製作加上幾乎都是女生參加，爬山則是很喘不會想一直講話，還不忘補充「而且在山上告白很尷尬，屆時還要一起爬下山，好歹也要在平地告白比較適合吧」。

談到近日俄烏戰爭，她除了期盼世界和平外，也不忘呼籲「希望每個人能投注好的善念，不論是捐款的實際行動或是用心念去祈禱都好，盡自己的所能去關心，幫助那邊的老百姓早日回到和平狀態」，並提到先前演出《一把青》時也深刻感受過了戰爭殘酷，「光是用演的就很難受，沒想到有人真正在經歷，所以很珍惜現在的一切」，更透露自己平時就會上網找一些小額捐款，盡一己之力去幫助各種弱勢族群。