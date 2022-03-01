俄羅斯入侵烏克蘭引起全球關注，造成當地民眾死傷讓人看了心痛。韓國51歲「氧氣美女」李英愛一向熱心公益，看到烏克蘭孩童因戰爭受傷、犧牲，不忍到眼淚直流，決定捐出1億韓元（約新台幣233萬），希望能幫助烏克蘭民眾、尤其是孩童們脫離險境，並喊話：「熱愛自由與和平的烏克蘭人民，希望你們不要失去希望和勇氣」。

根據韓媒《OSEN》報導，李英愛不捨烏克蘭孩童受戰火波及，昨(2月28)日低調捐出1億韓元給烏克蘭，附上的信件介紹自己是「韓國的演員」，同時也身為「退伍軍人家眷」的她強調：「我比任何人都能感受到戰爭的殘酷」，因此希望這場戰爭能趕快結束。

李英愛不只捐款，還寫信支持烏克蘭民眾，希望戰爭盡快平息。（圖／取自Dmytro Ponomarenko推特）

報導指出，原本李英愛此次捐款是低調行善，但因烏克蘭駐韓國大使Dmytro Ponomarenko在推特公開她的善舉，才讓這項消息傳開。

烏克蘭駐韓國大使Dmytro Ponomarenko公開感謝李英愛的善舉。（圖／取自Dmytro Ponomarenko推特）

李英愛感同身受表示：「希望在烏克蘭的戰爭快點停止，我會懇切地祈禱烏克蘭的和平，望所有烏克蘭人都能平安無事，也希望熱愛自由與和平的烏克蘭人民不要忘記希望和勇氣。身為喜愛和平的自由韓國人民中的一人，雖然很渺小，但仍希望珍貴的心聲能傳達給烏克蘭人民。」

李英愛熱心公益不遺餘力，去(2021)年韓國16個月大女童「鄭仁」疑被養父母虐死案震驚各界；李英愛帶同她的一對龍鳳胎親自到墓地祭拜受虐女童，身為人母的她心痛難過到落淚，並捐出善款1億韓元給首爾牙山醫院的病童。她過去也曾資助韓國殉職軍人的子女學費，慨捐300萬元台幣協助滯韓的早產女嬰返台，李英愛的善行義舉不分國籍、無遠弗屆。