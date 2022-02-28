「氣質女伶」邵雨薇近年從演員斜槓作家，曾演出《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等夯台劇，並憑電影《樓下的房客》入圍第18屆台北電影節最佳女主角獎。近日俄烏衝突戰火加劇，邵雨薇今(28)日出席活動時有感而發說：「真的很難過，希望和平」；而昨日她在IG分享一組日常照，其中不乏她撫臉、對鏡自拍、喝咖啡的可愛模樣，但封面照則是跪地展露纖腰俏臀的背影，釣出天后楊丞琳回覆直喊「羨慕」。

邵雨薇昨(27)日在IG分享一組日常照，畫面中她頂著招牌的俏麗短髮，身穿綠色毛衣搭配牛仔褲與黑長靴，第一張照片是她跪地面向門外的背影，看似「ORZ」姿勢但手沒有撐地，似乎在拍攝門外的什麼東西，纖腰俏臀在這個難得的視角盡情展露，身旁則有兩個工作人員拿著手機拍照；之後的照片則可看到她的美麗臉龐，有撫臉、對鏡自拍、喝咖啡，以及對著鏡頭自然微笑的表情，天然系的水嫩肌膚令人看了不自覺著迷。

她只簡單寫道：「green（綠）」，這組美照隨即釣出「全能天后」楊丞琳回覆：「瘦子，羨慕」，但眾所周知楊丞琳也是以纖瘦體態著稱，可見在纖瘦女星裡還自有層次的分別。網友們眼冒愛心讚道：「好可愛喔買尬」、「那個地板要擦乾淨喔」、「出門玩，放開了玩，真是棒啊，這群損友，呵呵」、「我只覺得雨薇好腰瘦，覺得羡慕，然後第一張究竟在拍什麼，竟“眾所期待”！！」，1天時間吸引5萬網友點讚。

邵雨薇今(28)日出席表演工作坊《江／雲．之／間》加演場，她說：「聽身邊朋友的推薦，這部很好哭，我也要來哭一下」，加上跟張震有認識，去年本來要看，但時間都不行，這次一有空就立刻來支持。而近日俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注，男友吳慷仁在臉書上沉痛發聲喊「願世界和平」，邵雨薇也不忍地表示：「看到烏克蘭人在毫無防備之下，正常生活受到攻擊，突然遭遇巨大的危險，真的很難過，希望和平」。