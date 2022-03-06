俄烏戰爭全面爆發，烏克蘭傷亡慘重，聯合國難民署（UNHCR）統計，逃離烏克蘭的難民已逾百萬人；富邦集團今日宣布，富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案及臺灣世界展望會之烏克蘭專戶各1000萬元、富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興個人亦各捐贈500萬元予臺灣世界展望會烏克蘭專戶，共計捐款新臺幣3000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

蔡明忠表示，俄烏戰爭是第二次世界大戰以來歐洲最大軍事衝突，戰火延燒至今，烏克蘭境內傷亡人數持續增加，人民流離失所，富邦集團秉持人道關懷精神，將捐贈紅十字會烏克蘭專案以及世界展望會烏克蘭專戶合計3000萬元，全力協助當地各項救助，也希望拋磚引玉，號召更多資源與力量，共同投入俄烏戰爭人道救援。

蔡明興強調，隨著戰火持續蔓延，戰地救援與難民安置需求急迫，基於「人飢己飢，人溺己溺」的精神，富邦金控捐贈紅十字會烏克蘭專案以及世界展望會烏克蘭專戶各1000萬元；蔡明興、蔡明忠以個人名義各再捐贈世界展望會烏克蘭專戶500萬元，希望即時對烏克蘭難民伸出援手，盼戰爭早日終止恢復和平。

富邦金控旗下所屬臺北富邦勇士籃球隊陣中選手塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也來自烏克蘭，塞瑟夫已於臺灣經歷4個球季，2021年幫助臺北富邦勇士隊奪得P. LEAGUE＋職籃聯盟冠軍，並獲頒年度洋將及年度第一隊等殊榮，深受球迷歡迎，近期俄烏戰爭爆發，日前塞瑟夫受訪亦透露對家鄉的擔憂，球團與球迷也對於塞瑟夫表達關心與支持。