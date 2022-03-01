民進黨立委林靜儀質詢外交部長吳釗燮。（摘自國會直播）

俄烏戰爭持續延燒中，我方援贈給烏克蘭的醫療物資昨晚啟飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏克蘭運用。外交部長吳釗燮今天表示，未來會視烏克蘭的需要，盡力來協助，有許多烏克蘭難民跑到鄰近國家，外交部也正與波蘭代表處緊密聯繫，同時，下午將公布賑災帳戶開放國人捐獻。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院，針對「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委萬美玲質詢表示，昨天衛福部與外交部等相關單位，送一批27噸藥品與醫療器材援贈烏克蘭，不少民眾願盡棉薄之力，表達對烏克蘭的人道援助，請問有無相關管道？民進黨立委林靜儀也詢問，未來是否再對烏克蘭或周邊國家有相關物資、經費協助？

外交部長吳釗燮回答，目前已運送第一波物資援贈給烏克蘭，未來看烏克蘭還欠缺什麼，後續若有需要，我們還會繼續整理盡力協助，至於很多難民跑到鄰近國家，尤其波蘭，外交部已緊密聯繫駐波蘭代表處。

吳釗燮指出，行政院將公布由衛福部管理的賑災帳戶，這部分必須經過特許，再開放給國人捐獻，現在還在程序中，下午2點將開記者會對外宣布，展現行政、立法部門配合民間力量共同合作的決心。