朱宗慶在《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》一書闡述理念、提出觀點，並分享決策與推動經驗。（鄭達敬攝，國家表演藝術中心提供）

國家表演藝術中心第二屆董事會任期將於4月屆滿，董事長朱宗慶在卸下重擔前夕，將過去5年3個月帶領國表藝三館一團的工作實錄，累積整理成《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》一書，長達17萬字，可說是寫給藝文未來的備忘錄。

朱宗慶表示，國表藝作為行政法人體制「一法人多館所」空前創舉的案例，在「落實藝術專業治理」的路上，留下了極具參考價值的探索路徑與成果。因而，擔任董事長期間，除了帶著清楚地願景目標為所熱愛的表演藝術界全力以赴，同時也有系統地記錄、保留所有會議資料和決策過程，整理後提供各界參酌，期讓這股力量得以持續強化。

《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》內容包括國表藝三館一團發展願景的擘畫、「落實藝術專業治理」核心價值的實踐與堅守，到「一法人多館所」體制下中介組織發揮「整合平台」功能的各項階段性成果，再到對攸關表演藝術整體發展的法制關切與實際作為，以及2020年以來，因應疫情籠罩對藝文界帶來的衝擊與影響，朱宗慶在書裡闡述理念、提出觀點，並分享決策與推動經驗。

朱宗慶表示：「行政法人對我來說，始終不是目的，而是手段；因為透過行政法人去落實專業治理，確實有助於國家劇院專業營運，所以我不計一切投入推動。這五年多來，很感動地看到，國表藝確實已成為行政法人的一個典範，並為劇場的專業治理留下一個積極正向的經驗累積，提供後續關於制度議題的思辨參考。」

朱宗慶表示，國家劇場的專業治理，是表演藝術生態系的重要一環；而國表藝三館一團所累積的經驗，對於藝文界和台灣社會來說，更有著指標性的意義。朱宗慶認為，「落實藝術專業治理」的做法，可以有所不同，但都要能夠禁得起挑戰與考驗。因而，透過《心有所愛，全力以赴》專書的出版，一方面是一個持續自我檢視的機會，另一方面也可作為一份從實務觀點出發的備忘錄，提供藝術工作者及各界參酌。

而身為一位終身的表演藝術工作者，雖然卸任在即，但朱宗慶強調，並沒有從藝文界退休，仍會繼續與大家一起打拼，同時非常期待，國表藝日後可以一棒接一棒，共同推進台灣表演藝術發展的動能。