「國家表演藝術中心」第三屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，由企業家高志尚接任第三屆國家表演藝術中心董事長。文化部長李永得表示，相信第三屆董監事能在既有的營運基礎上，持續擘劃活絡藝文，提升區域發展平衡，並整合更多企業資源投入臺灣表演藝術發展，接軌國際。

依《國家表演藝術中心設置條例》，國表藝董監事任期4年，第三屆董監事任期將自2022年4月2日起至2026年4月1日止。李永得表示，特別感謝任滿兩屆的董事長朱宗慶，以及董監事的付出與奉獻，尤其近兩年面對疫情的衝擊，國表藝迅速因應，推出各項方案維持表演藝術界的動能，協助表演團隊度過困境。期盼第三屆董監事在既有營運基礎上，新任與續任董監事能夠經驗傳承，以各自領域的專業經驗，為國表藝帶來更多區域的聲音及視野，提升區域發展的平衡。

李永得進一步表示，國家表演藝術中心第三屆董事長高志尚，本身具有國際視野的音樂素養，過去不僅在企業經營方面追求卓越創新，打造出品牌形象鮮明的義美食品，平時亦善盡社會責任，長期關心臺灣藝文展演；同時，高志尚先生過去四年擔任董事，非常熟悉國表藝的運作，相信在高志尚董事長的帶領之下，國表藝能夠整合更多企業資源，投入臺灣表演藝術發展，創造臺灣藝文的新里程碑。

第三屆其他14位董事，包括那高‧卜沌（策展人及藝術家）、鄭榮興（國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授）、林淑真（國立臺灣師範大學音樂學系退休教授）、蔡長海（中國醫藥大學及亞洲大學董事長）、蘇昭英（財團法人國家文化藝術基金會前執行長）、陳沁紅（國立臺灣師範大學音樂系教授）、于國華（國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼所長）、林麗娟（義守大學資深副校長及講座教授）、陳建甫（財團法人陳啟川先生文教基金會執行長）、郭玲玲（財團法人奇美博物館基金會董事長）、沈國榮（和大工業股份有限公司董事長）、蔡清華（教育部政務次長）、曾厚仁（外交部政務次長）、蕭宗煌（文化部政務次長）。

第三屆監事5位，包括陳玲玉（國際通商法律事務所執行合夥律師）、張敏玉（張敏玉會計師事務所執業會計師）、楊其文（國立臺北藝術大學戲劇學院退休教授）、陳以亨（國立中山大學人力資源管理研究所教授）、劉明津（文化部主計處處長）