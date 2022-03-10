有名女子為了測試家犬突然昏倒，卻見家犬秒趴她身上做出「活塞」運動。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

大家常會測試家中寵物當自己昏倒時，牠們會有什麼反應；有位女主人要測試家中柯基犬，便假意昏倒試探小狗有什麼反應，殊不知，當她一倒下，柯基犬竟馬上對她做出色色的「活塞」運動，讓她羞愧的趕緊爬起；網友笑翻表示「單身狗的夢想實現了」、「摔倒時屁股不要朝上」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並上傳1部10秒影片，他在貼文寫下「看的出來，那狗覬覦女主人很久很久了」，影片中有位女主人在客廳故意昏倒，想看養的柯基犬會有什麼反應，豈料，她一倒下，柯基犬竟趴上身，對她做出「活塞」運動逾4秒鐘，她發現不對趕緊爬起，但見柯基犬似乎意猶未盡的想要繼續動作，讓她哭笑不得。

影片一出，網友笑翻紛紛表示「叫工讀生出來面對，歸剛欸」、「哈哈，老司機」、「機會難得」、「總覺得，訓練有素啊」、「趁機刺屁股」、「這狗等很久了」、「人狗情未了」、「感覺很有經驗」、「單身狗的夢想實現了」、「那屁股的律動，真來勁」、「這告訴我們，摔倒時屁股不要朝上」。