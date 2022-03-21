為慶祝4月4日兒童節，宜蘭市長江聰淵今日到光復國小，贈送兒童節禮物給學生代表；同時也表揚當選模範生的同學，讓學童度過快樂兒童節。（吳佩蓉攝）

為慶祝4月4日兒童節，宜蘭市長江聰淵今日到光復國小，贈送兒童節禮物給學生代表；今年兒童節禮物是面額130元可找零的圖書禮券，市公所在3月25日前將送達宜蘭市各國小及幼兒園，同時也表揚當選模範生的同學，讓學童度過快樂兒童節。

宜蘭市公所表示，近來年都採購圖書禮券作為兒童節禮物，學童可自行去書店兌換想要的文具等用品，今年禮券面額為130元，方便學童使用，沒有使用期限，也請廠商提供可找零禮券，使用上更彈性。

宜蘭市長江聰淵說，今年宜蘭市各國小的模範生總共261位，在3月底前陸續到各校親自頒發獎座、獎狀給模範生，期許這些模範生能利用他們的影響力，讓同學學習他們的特點、長處，成為同學的榜樣。

光復國小校長陳銘珍說，4月是感恩的季節，對小朋友來說更充滿期待，小朋友在學校讀書，師長的指導、家長的支持都是重要的，勉勵小朋友有機會接受市長的表揚，代表對個人、對家庭、對學校都是最大的肯定，未來盼能在社會做個有貢獻的人。