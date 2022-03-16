林姓運將開車時尿急，要找加油站上廁所，在路口急忙右轉，讓一旁轎車急煞，副駕駛座王姓男子怒爆粗口，林姓運將憤而提告王男公然侮辱，台北地檢署調查時，王男當庭向林男道歉，並拿出3000元賠償，林收下1500元，同意和解撤告，檢方16日不起訴王男。

據調查，去年12月間，在新竹當兵的王男休假，坐同袍的車子到台北東區，同袍在忠孝東路、復興南路口暫停，等前方行人過馬路，王男則在副駕駛座上玩手機。而後方林姓運將因尿急，急著右轉到復興北路的加油站上廁所，從旁邊竄出，王男的同袍被嚇到煞車，王男因手機撞上置物箱，大罵三字經，被林男車上的行車紀錄器清楚錄下，控告王男涉嫌公然侮辱。

檢察官曉諭雙方和解，王男辯稱他只是一時情緒發洩，並非針對林，但林強調他母親剛過世，無法接受母親被幹譙，雙方原本不願和解。但檢察官提醒王男，台北東區人車多，突發狀況多，不論開車或坐車都要小心，王男改口說，若造成對方不愉快，願意道歉，當庭向林90度鞠躬致歉，拿出3000元現金賠償，林見王態度轉變，只拿了1500元當和解金，並當庭表示撤告，平息這樁尿急口角糾紛。