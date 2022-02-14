星聚點唱歌尿錯包廂廁所 3人互毆遭法辦

北市延平北路上「星聚點」KTV，14日2點14分，兩間包廂的客人為了搶廁所，在走廊上爆發衝突，2人打1人，被毆傷的人臉部紅腫，並未提出傷害告訴，警方獲報，將鬧事的3人帶回派出所釐清案情，並依違反《社會秩序維護法》相互鬥毆罪嫌函辦。

26歲梁姓男子在311號包廂唱歌，尿急跑出包廂，進到312包廂位在走廊的廁所，25歲郭男、24歲楊男質疑「你怎麼可以來我這邊上廁所」，而梁以為廁所在走廊上屬於公用，不知每間包廂都有對應的廁所，但因裝潢關係，須先推開包廂門，從走廊進入廁所，也因此311包廂梁男，與312包廂郭男、楊男爆發口角，3人互毆。

警方獲報後，立即啟動快打部隊，進入312包廂內找到郭、楊，並稱「你們在外面打？」包廂內的人質疑隔壁包廂的人會不會被帶回警局，警方則回應「都會帶」。大同警分局呼籲，歡唱飲酒後如有脫序鬥毆之情事，警方必查明嚴辦，有效確保轄區治安平穩。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障