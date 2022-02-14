空殼公司「安磊科技」董事長廖人立與妻子胡文華，多年前被控以開採斯里蘭卡石英礦，「印股票換鈔票」詐騙遭起訴，仍與女兒廖芳瑩對外佯稱安磊前景看好，獲利可期，詐騙3人投資100多萬，之後再誆稱安磊將與美國掛牌上市的「哈哈」公司合併，以換股為由再騙3人14萬多元「換股費」，形同「一隻牛剝兩層皮」。台北地檢署依證券詐欺罪追加起訴廖男及妻女3人，併案法院審理。

檢方指出，廖人立自2002年8月至2017年8月擔任安磊科技董事長，之後由二女兒廖芳瑩接任董事長，廖女並擔任美國哈哈公司負責人。廖人立因涉不實驗資方式虛增安磊資本額，號稱在斯里蘭卡擁有55座石英礦開採權，以老鼠會方式行銷，「印股票換鈔票」向2000多名投資人詐騙逾4億元，北檢2006年依違反《證券交易法》起訴廖男及妻子胡文華。

案件判決確定後，經濟部於2018年8月28日撤銷安磊公司設立登記，公司需辦理清算返還股東款項，但廖男、胡女卻早在2013年起陸續以舉辦活動及安磊股東會方式，向股東詐稱安磊公司前景看好，獲利可期，誘騙陳姓、李姓、吳姓人士於2013年至2017年間，分別投資85萬、12萬、6萬元購買安磊股票。

2016年3月，安磊公司發函給全體股東，指美國掛牌上市的哈哈公司，擬與安磊公司合併，以哈哈公司增資發行之股票為對價，向股東收購安磊股票，願出售股東需繳付手續費。陳、李、吳3人誤認可換股投資，與廖男女兒廖芳瑩簽訂股權交換協議，分別支付換股費用10萬7500元、3萬元、7000元及持有安磊股票給胡女、廖女。事後3人因廖男一家三口始終未依約交付美國哈哈公司股票，始知受騙，憤而提告。

檢察官因廖男等人有相關案件仍在法院審理，依證券詐欺罪追加起訴廖男及妻女3人，併案法院審理。