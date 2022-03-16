一名陳姓年輕男子今年2月間凌晨，喝得酩酊大醉坐上蔡姓運將計程車，卻坐霸王車不想付錢，運將只好將他載到警局門口請員警幫忙。不料陳男竟以連串髒話辱罵員警還襲警，造成兩名員警手腳多處受傷。陳男經檢方以侮辱公務員、妨礙公務、公然侮辱及傷害罪嫌四罪起訴，台北地院從重依傷害罪判刑二月，得易科罰金。

2022年2月10日上午4時25分許，25歲陳男因酒後拒絕付計程車資，被無奈的蔡姓運將直接載到北市中山分局警備隊門口，請求警方協助處理，徐姓、伍姓兩名員警見陳男酗酒滋事，於是依《社會秩序維護法》介入處理。

陳男不滿警方介入，竟公然對兩名員警一陣飆罵，用連串髒話「幹」、「衝三小」、「你娘機歪」、「幹你娘」、「管三小」、「操機歪」等辱罵員警，更進一步與兩名員警發生拉扯，導致兩警膝蓋、手肘、手臂多處拉傷、鈍挫傷和及擦傷，酒醒後發現自己闖下大禍，於是坦承犯行。