海軍教育訓練暨準則發展指揮部退役少校陳姓男子於去年11月12日夜間持偽造的海軍教準部臨時身分證，闖入高雄左營海軍基地的辦公室，他在離去時被衛哨兵識破，隨後逃離營區。橋頭地檢署偵查後，依刑法行使偽造特種文書及要塞堡壘地帶法，對陳姓男子提起公訴。

檢方表示，陳姓男子於2020年11月16日退伍從海軍教準部教訓處退伍，他明知道左營海軍基地屬於軍事要地，非經司令之許可，不論軍、警、人民不得出入。他偽刻海軍教準部教訓處王處長的印章，蓋印在偽造的海軍教準部臨時身分證上。

陳姓男子於去年11月12日晚間11時許持偽造的身分證明，向葉姓衛哨兵謊稱他要去營區值班，但沒有帶識別證，陳男的詭計得逞，他來到教訓處的第一辦公室，以退伍時沒有歸還的鑰匙打開辦公室的門後進入室內。

陳男在辦公室內待了近1個小時，之後他要從海軍左營基地中正門哨離去時，接受阮姓衛哨兵盤查，衛哨兵察覺陳男的神色緊張，於是向海軍教準部求證。陳男見事跡敗露，本想搶回偽造的身分證但沒有成功，於是跑步離開營區。

陳男在接受調查時自稱他只是想進去故地看看，因此持偽造的身分證瞞騙衛哨兵進入營區。他原本想要進去營區自殺，但後來沒有勇氣而作罷，檢警認為陳男說法荒謬，未加採信。

檢方指出，陳男涉犯刑法的行使偽造特種文書及要塞堡壘地帶法，另對他涉犯國家安全法的部分，經專案小組調查後，發現他並沒有與外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力接觸。

退役少校左營海軍橋頭地檢署教準部