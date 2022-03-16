台中北屯區1名42歲陳姓男子昨（15）早與37歲林姓妻子發生口角，一怒之下朝對方胸口猛刺一刀，妻子當場死亡，在旁目睹的年幼兒子崩潰大哭；陳男隨後騎機車逃逸，中途甚至換了「4次計程車」躲避追緝，目前警方仍在找人，大批網友今日灌爆陳男臉書痛罵「出來面對」、「不配當人」。

台中市北屯區15日驚傳夫妻吵架殺妻命案，一名陳姓男子在北屯區陳平路住處騎樓與妻子口角，突然朝妻子胸口猛刺一刀，造成妻子大量失血，當場無生命跡象，經緊急送醫急救不治，當時尚未讀幼稚園的兒子全程目睹當場嚇得豪豪大哭，陳姓男子行兇後已逃逸，全案警方正查緝釐清案情。

據悉陳男殺害妻子先是騎機車離開住家，之後又改搭4次計程車，每次都僅搭乘一小段距離後下車改以徒步走一段，再沿路攔計程車，導致警方無法鎖定特定車牌，目前仍未掌握行蹤，不排除可能藏匿在旅館；據ETtoday報導，大量網友這2天灌爆陳男臉書，怒罵「殺人凶手出來面對」、「不配當人」、「在小孩子面前做這種事，會造成小孩多大陰影？」

陳男與妻子生育3名子女，平時住在陳平街附近大樓已多年，林女這幾天不住在家裡，妻子當時與妹妹抱著嬰兒前往住所，陳男與母親當時也在場，陳男先是罵「你這樣就要走了嗎？」於是爆發爭執，他怒而持尖銳物刺傷妻子，妻子胸前中一刀倒臥婆婆腳旁。