彰化四級彰化縣長王惠美臉書問候 瞬間回報平安灌爆了。（摘自王惠美臉書）

彰化縣19日晚上11時23分發生三級地震，縣長王惠美第一時間系在臉書發文關心縣民，詢問大家是否平安，瞬間臉書按讚上千，留言紛紛報平安，彰化縣消防局也表示目前未傳出災情，台電彰化區處說，配電調度控制系(DDCS)顯示供電正常。

「地震啊！」彰化縣發生大地震，讓不少縣民又睏又驚，還有第一時間先衝去開門再說，因為沒怎麼樣「然後繼續划手機」、「上、下震」網友們還紛紛打探怎麼樣。彰化踢爆網也瞬間灌爆了，都在聊地震經驗，時光拉回921，紛紛說起當時的情形，最大的共識就是，歷經921上、下震動，大怒神瘋狂搖撼，現在都很淡定了。

王惠美馬上在臉書發文，「剛剛23：23左右中部地區發生有感地震，震度4級，大家是否都平安？勿驚慌，需協助請撥打119或7531999」，並提醒地震發生時請記得口訣：趴下、掩護、穩住 (Drop Cover Hold)。回響超級熱烈，最多都說平安，多謝縣長關心，「多謝哩～縣長，平安 手機唉唉叫」、「祝福大家平安」。