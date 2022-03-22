劉男在去年12月間到中市1家KTV為友人慶生期間與呂姓男子起爭執，心生不滿聯絡友人楊男及陳男到場與呂男理論，雙方發生口角追打，廖男加入扭打，劉男憤持摺疊刀猛刺廖男胸部等要害，造成心臟破裂、氣胸等傷害，經緊急送醫急救才脫離險境，劉男逃逸後出面投案，台中地檢署依殺人未遂罪起訴劉男等3人。

起訴書指出，24歲劉男與多人在去年12月11日深夜到中市北屯區1家KTV包廂，為徐姓友人慶生，因故與呂男發生爭執，他以通訊軟體向178歲楊男要求支援，楊男再找28歲陳男到場助陣，劉、楊及陳男等3人隔天凌晨與呂男在KTV店門口發生口角及追打。

廖男見狀上前與劉男扭打，劉男憤而拿出折疊刀，猛刺廖男臉部及胸部等要害，造成他創傷性雙側氣胸、創傷性左側血胸及心臟破裂，傷勢嚴重不支倒地，經緊急送醫急救才脫離險境。

劉男行兇後，還若無其事地搭車檳榔攤洗去雙手血跡，再到附近超商搭計程車前往汽車旅館休息，當天凌晨在友人的勸說下到警察局投案，警方循線查扣犯案衣物及凶器，並循線拘提楊男及陳男到案。

3人到案坦承鬥毆，劉男供稱因一時氣憤，持刀刺殺廖男。現場目睹證人作證，3人與呂男發生衝突後，劉男刺殺廖男等情事。