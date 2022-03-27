許多人搭飛機時最怕遇到哭鬧不休的孩子，不過近日在杜拜航空的班機上出現暖心一幕，一名男童因身體不適在飛機上大哭不止，家長安撫孩子的時候，同機其他乘客竟一起合唱兒童神曲《Baby Shark》，幫忙安撫男童，畫面曝光吸引55萬多人按讚。

杜拜電台一位主持人巴洛奇日前在自己的抖音上傳一部影片，影片中可見杜拜航空一架準備從杜拜飛往阿爾巴尼亞地拉那的班機上，一名男童因身體不適不停哭鬧，為了避免驚擾太多乘客，父親只好將他抱離座位，並試圖安撫。

沒想到同機上的其他乘客不僅沒有不耐煩，反而開始拍手齊唱兒童神曲《Baby Shark》，一起幫忙這位父親安撫小孩，現場相當歡樂，最後男童終於被氣氛感染停止哭鬧。

溫馨又逗趣的畫面曝光，吸引55萬多人按讚、1萬8千多人分享，網友們紛紛表示「作為媽媽，我知道孩子崩潰時有多難受」、「世界就該這樣充滿愛」、「人們一起合作而不是互相對抗時，會發生這麼美好的事」、「這些乘客真是太棒了」。