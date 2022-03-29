鑒於俄羅斯入侵烏克蘭戰事已超過一個月，國際油價居高不下，油市專家預估，沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco可能再度調高出貨至亞洲的油品報價，且每桶調幅可能達5美元，寫下歷史新高。

儘管油價飆漲，Saudi Aramco由於看好原油需求不墜，3月初才連續第2個月宣布調漲產品售價，4月份出貨至亞洲的官方售價（OSP）每桶漲幅介於2.15到2.70美元。

由於俄烏戰事延燒，國際油價本季還飆上14年新高，市場普遍預期Saudi Aramco即將公布的5月OSP也將進一步調漲，其中指標阿拉伯輕原油售價將較基準阿曼／杜拜高出9.95美元，等於一口氣調漲5美元。

俄烏衝突為二次世界大戰以來最大規模的歐洲戰爭，加上歐美國家對俄羅斯祭出制裁，使得西方國家與日本以及南韓等國降低對俄油的採購，轉而向沙烏地阿拉伯等中東產油國購買原油，不過印度與中國等國家則是擴大俄油的進口量。

國際油價周二開低後震盪走高，稍早由於市場樂觀預期俄烏談判可望有進展，油價持續走弱，布蘭特期油一度跌破110美元，但之後在供給持續吃緊的支撐下反彈，布蘭特期油拉升至113.68美元，紐約期油也彈升至107美元，漲幅逾1％。兩大指標期油周一暴跌7％。

瑞銀分析師史塔諾夫（Giovanni Staunovo）表示，「油市周一顯然反應過度，投資人冷靜後發現俄油斷供的問題並未解決，哈薩克近幾天的原油生產就已經下滑，而歐美的汽油與飛機燃油的需求則維持穩健。」

以石油輸出國家組織（OPEC）為主的產油聯盟本周四將召開產油會議，儘管有俄烏危機與美國等消費大國呼籲擴大產油量，但OPEC+料將維持原本小幅增產的產油步調。

阿拉伯聯合大公國能源部長阿爾馬茲羅（Suhail al-Mazrouei）周二指出，「OPEC+的任務是穩定油市，將盡可能增加產油量。」他同時強調，將任何一個成員國踢出OPEC+只會刺激油價上漲。

沙國能源部長薩德也表示，OPEC+會議將就穩定油價進行討論，不會受到其他政治因素的干擾。