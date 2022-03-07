比肛交還慘烈？台中一名53歲陳先生因為開長途貨運如廁不便平日喝水少，長期下來竟然便泌，還糞便又臭又硬，近一年來每回上廁所就夾帶鮮血還有撕裂痛，症狀覆超過半年，日前到台中長安醫院大腸直腸科診查，診斷是罹患慢性肛裂，經接受「內括約肛切開手術」後，終於不再有如廁恐懼症。

長安醫院大腸直腸外科醫師王愷晟說，這名男子因為擔任貨運司機，長時間開車如廁不便，因而水喝得少，長久下來不但便泌，糞便也剛烈到讓他肛裂，他自述便便時夾鮮血，還有撕裂痛，只要便意一來就有莫名恐懼，一開始想到會多喝水或服軟便劑，但效果不佳，只好到醫院求醫。

王愷晟說，肛裂顧名思義就是肛門裂開了，發生原因可以分成外部因素和內部因素，外部因素是指外在的力量把肛門撐破了，最常見的就是大便太硬，水喝太少或吃太多辛辣的食物，讓糞便又剛硬又易刺激黏膜，因而在排便時造成肛門傷害，另外，過度清洗、肛交、腹瀉、孕婦自然產、灌腸等外力過大也都有可能造成肛裂。

而內部因素則是指肛門本身的情形，包括肛門括約肌張力太緊、反覆肛裂形成疤痕組織、發炎性腸道疾病、放射線電療等造成。

王愷晟解釋，肛裂依據裂開的程度不同所造成的症狀也會不一樣。如果是肛門淺層的黏膜裂開，可能只會有稍微的不適感，大號完衛生紙上會看到小的紅色血點；如果裂的深度到肌肉層（肛門括約肌），就會有非常明確的疼痛，不少患者形容像刀子在割一樣。

王愷晟指出臨床治療，肛裂初期可以採用保守療法如吃軟便藥、塗抹藥膏等，八成以上的患者可以明顯改善，但若為慢性肛裂，手術治療是最有效的方式，「內括約肌切開手術」為常見的方法，在肌肉側邊設計一個小切口，可以有效降低肛門的壓力，同時不影響排便，且傷口小、疼痛度低、不需住院，九成以上的患者都能換得良好的長期預後。

他也建議民眾要養成良好排便習慣、多吃蔬菜水果、每天喝1500～2000cc水、少吃辛辣刺激食物、上完大號後以柔軟紙巾擦乾淨或用水沖洗乾淨等，遵循以上習慣調整可以大大地降低肛裂發生的機會。