關渡自然公園候鳥糞便檢出H5N1。（北市動保處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市動物保護處今年元旦接獲通報於關渡自然公園採集之鴨科候鳥糞便檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，即派員至檢出地及週邊環境進行消毒工作，並將針對採樣點週邊5公里內之禽場加強訪視及監測持續至少3個月。動保處補充，去年主動監測台北市區禽鳥常出沒地點之禽流感疫情，經採檢3000件樣本尚無檢出禽流感病毒，且未發現入侵養禽戶跡象。

動保處表示，冬季是候鳥遷徙暫歇的常經路線，鄰近國家如韓國與日本，在去年底傳出多起高病原性禽流感疫情，其中韓國最為嚴重，已撲殺逾177萬隻家禽，日本也已撲殺逾60萬隻家禽。

動保處指出，北市關渡自然公園檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒檢體來源是去年11月24日園區內採樣監測的鴨科候鳥糞便，病原與去年入冬時韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相近，北市動保處於接獲通報即啟動防疫應變完成檢體採拾點及周邊消毒作業，並輔導現場工作人員加強自身健康防護措施。

另調查關渡自然公園周邊5公里內養禽戶共有7戶，分別為台北市4戶及新北市3戶，動保處已規畫加強訪視及監測採樣作業，將持續至少3個月至候鳥遷徙季節結束。

動保處提醒，國內禽流感主要透過候鳥或野鳥傳播，養禽戶不能輕忽大意，應遵照「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」自主落實生物安全措施，防範病毒入侵或疫情發生。動保處每年免費提供養禽戶所需環境消毒水等物資，並不定期查察禽場內生物安全防疫措施是否完善。

動保處呼籲，民眾如不慎接觸野鳥或糞便等排泄物，只要將手洗淨即可，目前禽流感傳人案例主要來自與罹病家禽密切接觸的特殊情況，一般民眾無須過度擔心，謹記切勿隨意餵食野鳥並避免接觸，做好個人衛生管理，在購買禽肉產品時認明屠宰衛生檢查合格標誌，並將禽肉完全煮熟食用，便能有效防範禽流感。