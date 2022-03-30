作家黃大米分享，一位女粉絲與工程師相親，對方媽媽竟然也到現場，甚至在正式開始前，神態自若地拿起梳子替兒子梳頭、整理衣服，讓女方看了超想跑，事後男方媽媽還不斷聯繫說「兒子對妳很有好感！」讓女粉絲崩潰，也讓不少網友看傻直呼，太可怕了吧！看完嚇到卵子都要萎縮了。

作家黃大米昨在臉書粉專說，一名粉絲分享奇葩相親經驗，男方是位不愛講話的工程師，男方媽媽則是國小老師，兩人見面後，男方媽媽竟然當著她的面，掏出梳子替兒子梳頭髮、整理衣服，讓她看了覺得很驚悚，匆忙將飲料喝完就離開了相親現場。

可怕的是，相親結束以後，對方的媽媽還一直打電話來說「我兒子對妳很有好感！妳可以主動一點與他聯絡。」但女粉絲認為，整件事情的重點已不是相親對象是否彼此有好感，而是看到媽寶男與媽媽的互動以後，她直接被嚇到無言以對。

貼文引起網友熱烈討論，「現在才3月而已，有種看鬼片的感覺」、「有一種嚇到卵子瞬間萎縮的感覺」、「如果兒子和媳婦睡覺（不准關門），這位媽媽很有可能會在半夜幫兒子蓋棉被喔！我以前有個同事的婆婆就會這樣」、「是媽媽很有好感吧？不然怎麼都媽媽聯絡」、「兒子最大的敵人就是不放手的媽媽」。