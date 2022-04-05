高雄邱姓工程師開車「鬼切」轉進停車格，害後方林姓男大生騎車剎停不及撞上，雙方不爽互告求償，一審判邱男拘役40天、林男35天，可易科罰金。二審高雄高分院認為邱男車禍後10天才就醫開診斷證明書，無法佐證與車禍有關，改判林男無罪、獲賠14萬元，全案定讞。

2019年10月13日上午，邱男開車行經中華三路與五福三路口東北角圓環時，突然從內圓環車道左偏、想要轉進路邊停車格，林男騎車載著一名友人，想要從邱男左方超車，雙方發生擦撞。林男和友人當場「犁田」，全身擦挫傷。雙方都認為自己沒有錯，指控對方過失傷害。

邱男辯稱，他開進圓環之前有打右轉方向燈，進入圓環後馬上打左轉方向燈，當時所有機車都是沿著外側車道行駛，無法預見林男會從內側車道超車。林男反控，轉進圓環時看到邱男在他右前方、還打右轉燈，他要繞行圓環，便順著內側車道行駛，沒想到遭邱男突然左切擦撞。

交通局「車輛行車事故鑑定委員會」鑑定，邱男開車向左偏時未保持兩車併行的間隔距離，是肇事主因；騎機車的林男超速又未注意車前狀況，是肇事次因。

一審法官認為，林男沒注意邱男有打左轉燈，想超車也沒有按規定按兩次喇叭或閃一次大燈示警，害後座友人一起受傷；邱男貿然左切，害林男反應不及撞上，兩方都有過失，判邱男拘役40天、林男35天，可易科罰金。

雙方不滿均上訴至高雄高分院，法官發現，邱男車禍後並未接受診療，隔天隨即出國，10天後才到中醫診所就診主述「車禍後頸部挫傷」，但邱男警詢時明明自述開車時速不到10公里，不可能遭林男機車擦撞受傷。審酌林男後座的友人並未對林男提告，原審的論處有違誤，逆轉改判林男無罪。

民事部分，林男求償醫藥及精神損失共20萬元。法官認定，邱男應負7成肇責，判賠14萬元為合理，全案不得上訴。