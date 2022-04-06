宜蘭縣五結鄉溪濱路今日（6日）上午發生1起死亡車禍，1名54歲蔡姓男子駕駛營業曳引車沿溪濱路3段往羅東方向行駛，碰撞1名53歲李姓女子，李女經消防人員現場判定無生命跡象，蔡男未受傷，詳細肇事原因有待警方釐清。

據了解，李女疑似違規穿越道路撿拾馬路中央的東西，而遭蔡男駕駛的曳引車撞飛，從民眾提供的畫面看到，蔡男發現李女時，有緊急轉方向盤閃避，但還是發生不幸，警方接獲報案在上午9時40分抵達現場，蔡男經酒測，酒測值為0，李女現場不治身亡。