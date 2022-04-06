宜蘭死亡車禍！婦疑穿越馬路撿東西 遭曳引車撞飛身亡 20:222022/04/06 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣五結鄉溪濱路今日（6日）上午發生1起死亡車禍，詳細肇事原因有待警方釐清。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣五結鄉溪濱路今日（6日）上午發生1起死亡車禍，1名54歲蔡姓男子駕駛營業曳引車沿溪濱路3段往羅東方向行駛，碰撞1名53歲李姓女子，李女經消防人員現場判定無生命跡象，蔡男未受傷，詳細肇事原因有待警方釐清。 據了解，李女疑似違規穿越道路撿拾馬路中央的東西，而遭蔡男駕駛的曳引車撞飛，從民眾提供的畫面看到，蔡男發現李女時，有緊急轉方向盤閃避，但還是發生不幸，警方接獲報案在上午9時40分抵達現場，蔡男經酒測，酒測值為0，李女現場不治身亡。 清明連假第3天湧車潮 國5恐壅塞到深夜 宜蘭清水地熱公園爆確診足跡 明緊急休園清消 #五結 #車禍 #曳引車 #宜蘭 #身亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三奇美徑彩稻田 旺旺小鹿湊熱鬧 17:032022/04/06 生活 上原亞衣AV引退6年「又要脫了」 羞曝復出：來現場看我 17:282022/04/05 娛樂 宜蘭中山國小、幼兒園連環爆 居家陰轉陽＋2 12:122022/04/04 生活 宜蘭停車場輪胎遭放風 網驚如「殺人行為」 10:482022/04/06 社會 被當盤子？漁港餐廳4菜1湯秒噴6千多 網：專坑觀光客 16:262022/04/05 生活 廖老大8.72秒打爆「杰尼龜」 2個月後再戰亞洲紀錄 12:242022/04/06 社會 宜蘭朋友送「壯陽米」他連吃5碗喊沒用 放大鏡解釋一切 20:592022/04/04 社會 宜蘭汙水下水道評鑑 連3年分組第一 04:102022/04/05 地方新聞 科技部瞎聘假博士 私人公司抓包才知情 副研究員遭控詐公帑上千萬 07:312022/04/06 政治 連假尾聲 國5車潮湧現 恐塞到半夜 14:002022/04/05 生活 宜蘭增3確診Ct值曝光 桃園舞蹈班傳播鏈持續燒 15:572022/04/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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